Dekanın öldüğü kazayla ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİNOP Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Sezgin ile 6 yaşındaki oğlu Asrın\'ın öldüğü eşi Mecbure Tülay Sezgin\'in öldüğü kazada, aynı saatlerde ters yönde yolda seyreden bir aracın olduğu iddia edildi. Ardından kaza saatlerinde bir otomobilin akaryakıt istasyonundan ters yönde yola girdiği anı yansıtan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

28 Temmuz\'da saat 12.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Sinop\'tan Malatya\'nın Pütürge ilçesine akraba ziyaretine giden 43 yaşındaki Prof.Dr. Murat Sezgin\'in kullandığı 57 AB 644 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan yön bilgi levhası direğine çaptı. Kazada sürücü Murat Sezgin ile oğlu Asrın yaşamını yitirirken, eşi 37 yaşındaki Mecbure Tülay Sezgin ise yaralandı. Kazanın olduğu gün görgü tanıklarının ifadesine göre, ters yönden karayoluna giren bir aracın, kazaya sebebiyet verdiği iddia edildi.

Bu iddia üzerinden hareket eden jandarma ekipleri, kaza yeri yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kazanın olduğu saatlerde akaryakıt istasyonundan çıkan bir otomobilin ters yönden karayoluna girdiği görüldü Kaza anını yansıtmayan görüntülerde, ters yönden giden aracın ilerlemesinden bir süre sonra kazanın gerçekleştiği iddia edildi. Araç sürücüsü M.Y. görüntülerin ardından gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan görüntüleri izleyen dekanın yakınlarının ise duruma tepki gösterdiği ve sürücü M.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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