Dekanın kızına özel kadro iddiası; fakültede bulunmayan bölümden yüksek lisans şartı istendi

Üniversitelerde son zamanlarda yaygınlaşan kişiye özel kadro iddialarına bir yenisi de Kastamonu Üniversitesi'nde eklendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı'nda açılan kadro ilanı için başka bir bölüm olan "Çalışma Ekonomisi" alanından yüksek lisans şartı aranması, kadronun İletişim Fakültesi Dekanının kızı Zühal Nihan Çetin için açıldığı dedikodusuna neden oldu. 10 kişinin katıldığı sınavı Çetin kazandı ve öğretim görevlisi olarak göreve başladı.

Şartlar dekanın kızını tarif etti

Kastamonu Üniversitesi, bazı fakültelere araştırma görevlisi alımı için 2019 yılının Aralık ayında kadro ilanına çıktı. 27 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda alım yapılacak fakülte ve bölümlerin bilgileri ile kadro sayıları ve adaylarda aranacak şartlar da sıralandı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü için açılan bir kadroda aranan özel şart ise dikkat çekti.

İlana göre Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı'na alınacak araştırma görevlisi için "Çalışma Ekonomisi ve Endüstrileri Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapıyor olmak" şartı arandı. Çok sayıda aday, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalıyla ilgili alanlarda yüksek lisans yapıyor olmasına karşın, söz konusu kadro için başka bir bölüme ilişkin yüksek lisans şartı arandığından dolayı başvuru yapamadı.

'İki dekan arkadaş' iddiası

İlanın ardından üniversitede, kadronun İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin'in kızı olan ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstrileri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Zühal Nihan Çetin için açıldığı söylentileri yayıldı. Prof. Dr. Muharrem Çetin'le yakın arkadaş olduğu iddia edilen İİBF Dekanı Prof. Dr. Yavuz Demirel'in, Çetin'i kadroya alabilmek için böyle bir yola başvurduğu da iddia edildi.

Fakültede "Çalışma Ekonomisi" bölümü bulunmuyor

Söz konusu kadroya Çetin'le birlikte 17 kişi başvuru yaparken, ilan şartlarını taşımadığı gerekçesiyle 4 kişi değerlendirmeye alınmadı, 3 kişi de ilk 10'a giremedi. Böylece ALES ve yabancı dil puanı yüksek olmamasına karşın Çetin, sınava girmeye hak kazanacak ilk 10 aday arasında yer alabildi. 20 Ocak 2020'de açılan sınavı kazanan Çetin, Kastamonu Üniversitesi İİBF Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı kadrosunda araştırma görevlisi olarak göreve başladı.