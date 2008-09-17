Dekandan tepki istifası

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe hakkında, "idari kadrolar ve akademisyenlere baskı yaparak dekan ve müdürleri istifaya zorladığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan Prof. Dr. Hikmet Rende, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevinden istifa etti. Prof. Dr. Rende, yaptığı açıklamada, dekanlık görevinden istifa ettiğini belirterek, "çünkü artık bu baskılardan dolayı çalışma olanağı yok, sıfırlandı" dedi.



Fakültenin ve öğrencilerin zarar görmesini istemediğini vurgulayan Rende, "bu nedenle, Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin kendi ekibini oluşturmak için yaptığı baskı sonucunda istifa ettim" diye konuştu. "Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'yi iyi tanımadığını ve aralarında kişisel bir husumet olmadığını" bildiren Rende, baskılara anlam veremediğini belirterek, "yine de ben görevimi yaptığıma inanıyorum. Kendi şerefimle ayrılıyorum. Bir onurumuz var, onu da ayaklar altına aldırmamak için uğraştım" dedi. Prof. Dr. Rende, geçen ay rektörlük görevine atanan Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş,

YÖK'e de başvurarak, idari soruşturma açılmasını talep etmişti.

