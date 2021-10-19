Dekan, bölüm başkanlığına kendini atadı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde (GSF), GSF Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı’na kendisini vekaleten atadı.

Sahne Sanatları Bölümü’nün 3 anasanat dalından biri olan Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı, Oyunculuk Anasanat Dalı ve Sahne Tasarımı Anasanat Dalı başkanlarının, ortak bir şekilde Sahne Sanatları Bölümü başkanının görev süresi dolan Prof. Dr. Semih Çelenk olması yönünde görüş bildirdikleri öğrenildi. Öztuna’nın bu görüşe rağmen kendisini ataması Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği’ne aykırı.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, yönetmeliğin 14’üncü maddesinde bölüm başkanı ataması şu şekilde anlatılıyor: “Birden fazla ana bilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından o bölümü oluşturan anabilim veya anasanat dalı başkanlarının 15 gün içinde verecekleri yazılı görüşlerini dikkate alarak bir hafta içinde fakültelerde, dekanca; fakülteye bağlı yüksekokullar ve konservatuvarlarda müdürün önerisi üzerine dekanca; rektörlüğe bağlı yüksekokullar ve konservatuvarlarda müdürün önerisi üzerine rektörce atanır. Dekan, atamaları rektörlüğe bildirir.”

"Üç kez görevden alındım"

Prof. Dr. Semih Çelenk ise yaptığı açıklamada, “Daha önce de üç kez hukuksuz bir biçimde görevden alınmış ve üç kez de mahkeme kararıyla görevime dönmüştüm. Bu işlemin iptali için de, önceki hukuksuz kararlarda olduğu gibi mahkemeye başvuracağım. Bu işlemi tarafıma karşı uzun süredir yürütülen psikolojik taciz ve mobbing’in bir devamı olarak görüyorum” dedi.