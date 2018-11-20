Deivid'den eleştiri: Şu anki oyuncular bizim dönemimizde 18'e bile giremezdi

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Deivid de Souza, takımın mevcut durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın kendisinin dönemiyle şimdiki durumunu kıyaslayan Brezilyalı yıldız, "Şu anki oyuncular bizim dönemimizde 18'e bile giremezdi" dedi.

Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Deivid, Fenerbahçe'nin kado kalitesi konusunda düşüş yaşadığını savunurken, "Bizim oynadığımız dönemlerde Fenerbahçe yıldızlar topluluğu gibiydi. Oynanan oyun çok üst düzeydi. Fenerbahçe'de ciddi bir kalite düşüşü var. Kadro kalitesi de benim oynadığım döneme göre çok düşük. Evet, Fenerbahçe yeni bir yapılanma içinde. Yeni yönetimin de transfer politikası pahalı oyuncular yerine daha hesaplı oyunculara yönelmek gibi duruyor. Başkan Ali Koç'un takımın mevcut durumunu düzeltip, takımın kalitesini yukarı çekeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki iki sene Fenerbahçe için çok önemli. Bu süreçte takımın kalitesini arttırmak için yeni transferlerin yapılmasını bekliyorum çünkü buna ihtiyaç var. Ali Koç ile yeni yönetimin Fenerbahçe'yi tekrar Şampiyonlar Ligi oynayan bir takım haline getireceğine inanıyorum" dedi.

"Zico'yu göndermek hataydı"

Dönemin Fenerbahçe teknik direktörü Arthur Zico'nun görevine devam etmesi halinde Fenerbahçe'nin Süper Lig'e ambargo koyacağını savunan Deivid, "Zico ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktık. Zico devam etseydi o başarının üzerine çok rahat çıkabilirdik çünkü oyuncu grubu 'Avrupa'da daha fazla neler yapabiliriz?' diye düşünen bir topluluk haline dönüşmüştü. Zico'nun gitmesi Başkan Aziz Yıldırım'ın verdiği karar doğrultusunda oldu. Belki başkanın kendisine göre haklı sebepleri vardı ama bu kararın o dönem için doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'yi küme düşme hattında görmek şaşırtıcı"

Deivid, Brezilya'dan Fenerbahçe ve Türk futbolunu takip etmeye devam ettiğini de belirtirken,"Fenerbahçe'nin sezona böyle başlaması ve haftalarca küme düşme hattında olması beni şaşırtan bir durum oldu. Fakat oynanan futbola bakınca bu durumun sürpriz olmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe bir geçiş döneminde. Bunun da zorlukları olacaktır. Tabii ki bu durum düzelecektir ama zaman lazım" diye konuştu.

"En iyisi Zico'ydu"

Deivid, sarı-lacivertli kulüpte birlikte çalıştığı en iyi teknik adamın kim olduğu yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Aragones, Zico ve Daum'la çalıştım. Üç isim de çok önemli teknik direktörlerdi. Hepsinin kendine has özellikleri vardı. Bu sorunun cevabını istatistiklerde bulabiliriz. Zico Fenerbahçe'de çok önemli işler yaptı. Benim de Fenerbahçe dönemine çalıştığım en iyi teknik direktör Arthur Zico'ydu."

"Seçim sonuçlarını görüncü şok oldum!"

Fenerbahçe'de yaşanan yönetim değişikliğiyle ilgili de konuşan Deivid, "Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerini Brezilya'da takip ettim. Aziz Yıldırım yirmi yıldır Fenerbahçe'nin başkanıydı ve başkanlık koltuğundan inmesi bizler için ütopik bir şeydi. Seçimin ardından sonuçları görünce şok oldum. Bu denli bir fark beklemiyordum. Aziz Yıldırım'ın son yıllardaki yönetiminin bu farkı getirdiğini düşünüyorum. Ali Koç Fenerbahçe'ye yepyeni bir enerji getirdi. Kendisiyle de konuştum. Çok önemli düşünceleri, planları ve projeleri var. Bence Ali Koç başkan kaldığı sürece çok önemli işler yapacaktır. Kendisine inanıyorum" dedi.

"Şu an kadroda olan oyuncular bizim dönemimizde 18'e bile giremezdi!"

Üç tercih hakkı olsa kendi döneminden Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuna Alex de Souza, Mehmet Aurelio ve kendisini almak istediğini söyleyen Deivid, şu anki dönemden kendi dönemine hangi üç ismi almak isteyeceği yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Şu an kadroda olan hiçbir isim bizim dönemimizde ilk 18'e bile giremezdi. Bu yüzden herhangi bir isim söyleyemiyorum."