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Spor

Deivid ve Emre barıştı

04 Mayıs 2009 16:09


Turkcell Süper Lig'in derbi maçında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, hafta sonu Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Samandıra Kamp Merkezi'nde teknik direktör Luis Aragones'in saha içindeki toplantısının ardından başlayan antrenmanda, derbide forma giyen futbolcular dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer futbolculara normal antrenman programı uygulandı.

Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Alex, Önder ve dünkü maçtan hafif problemi olan Uğur antrenmana katılmadı. Tedavisi süren Abdülkadir ise bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı koşu yaptı.

Bu arada, Beşiktaş maçında tartışan Emre ve Deivid'in maçtan sonra barıştıkları bildirilirken, iki futbolcunun koşu sırasında yan yana gelmemesi dikkat çekti. Takımın disiplin uygulamaları doğrultusunda iki futbolcuya gerekirse ceza verileceği öğrenildi.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş maçı için Samandıra'da kampta oldukları akşam birlikte Real Madrid-Barcelona maçını izledikleri ve Barcelona'nın ortaya koyduğu futboldan çok etkilendikleri ifade edildi.

Başkan Aziz Yıldırım'ın Galatasaray maçında olduğu gibi Beşiktaş derbisine de gelmesinin, maç öncesinde taraftarların İdari Menajer Volkan Ballı aracılığıyla takıma ilettiği ''Formaları için oynasınlar'' mesajının, futbolcuların motivasyonunda etkili olduğu da kaydedildi.

Yarın izin yapacak sarı-lacivertliler, Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Diğer yandan Başbakanlığın ''Geziyorum öğreniyorum'' projesi kapsamında Şırnak'tan İstanbul'a gelen öğrenci grubu Fenerbahçe'nin antrenmanını izledi.



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