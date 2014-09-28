DEİK'in yeni Başkanı Ömer Cihad Vardan

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) yeni başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı yönetim kurulu toplantısıyla belirlendi. Buna göre İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı ve eski MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan yeni DEİK’in yeni başkanı oldu.

Ömer Cihad Vardan kimdir?

1962 yılında Sakarya Hendek’te doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbulTeknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı. 1987 yılı sonlarına kadar Ohio, Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalışmıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı.

UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet göstermekte olan Çukurova Isı Sistemleri adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

2008-2012 yılları arasında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)’ın 4. Dönem Genel Başkanı olarak ve daha önceleri de 5 yılı Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yılı da Yönetim Kurulu Üyesi olarak MÜSİAD’da toplam 13 yıl görev yapan Ömer Cihad Vardan, ayrıca Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyeliği, Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) İcra Kurulu Üyeliği, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliği ve Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliği görevlerinde de bulundu.

İş hayatının yanı sıra Mesleği itibariyle Makine Mühendisleri Odası ile Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyesi olan Ömer Cihad Vardan hâlihazırda MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi ve İktisadi Kalkınma vakfı (İKV) ve Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği, Ekonomi Bakanlığı Türk-Amerikan İş Konseyi Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği, TOBB İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği, Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği ve DEİK Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmekte.