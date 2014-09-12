Hükümet TOBB'un kontrolündeki DEİK'e el koydu

Torba yasanın son gününde kabul edilen bir diğer düzenlemeyle de bugüne kadar TOBB öncülüğünde faaliyet gösteren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Ekonomi Bakanlığı’nın gözetimi ve denetimi altına alındı. Bir başka deyişle Türk özel sektörü tarafından yönetilen DEİK kamulaştırıldı.

DEİK, 1986 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın talimatları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde kuruldu ve 01.01.1987 tarihinde faaliyete geçti. Halen yönetim kurulu başkanlığını ise, TOBB Başkanı Rifat Hisarciklioğlu yürütüyor. 5174 sayılı kanunun 58. maddesince “Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme” görevini üstlenen DEİK’in Kasım 2013 itibari ile 750 üye şirketi, 42 Kurucu Kuruluşu, 115 İş Konseyi, 148 Ticaret ve/veya Sanayi Oda ve Borsa Oda Temsilciliği, 3 Yurtdışı Temsilciliği bulunuyor.

Bakanlık karar verecek

Kabul edilen önergeye göre ise, artık Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenen özel sektör kuruluşlarının dahil olacağı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu kurulacak. DEiK ile iş konseylerinin görev ve yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişleri, organları, bütçeleri, yönetim ve denetimleri ile üyeliğe ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça belirlenecek.

Zaman yazarı: TOBB’un başına geçirilen torba

DEİK’in Ekonomi Bakanlığı’nın gözetimi ve denetimi alınmasını değerlendiren Zaman gazetesi yazarı Turhan Bozkurt, “Rifat Bey (TOBB Başkanı Rifat Hisarcikloğlu / T24) ve yönetim kurulu üyeleri, Odalar Birliği’nin başına geçirilen ‘torba’ya sessiz kalacaksa bunun iki neticesi olur. Hükümet, gelecek itirazlara göre TOBB’un başındaki torbayı çıkaracak ya da büzecek. Tepkiler cılız kalırsa buradan aldığı cesaretle TOBB’u sıkıştırmaya devam edecek. Muhalif sendikaların yanı sıra TÜSİAD ve TÜGİAD gibi derneklerin de üzerine gidecek. Gerekirse TOBB Yönetim Kurulu adına yapılacak yazılı açıklama ile özel sektöre müdahale manasına gelecek her tür girişime net tavır alınmalı. TOBB emri vakiye boyun eğmemeli. Tez elden hukuki mücadele başlatmalı. Torbayı TOBB’un başına hükümet geçirdi, çıkarmaya da niyeti yok. Bakalım, TOBB yönetimi cesaret ve kararlılıkla hakkını arayacak mı? Yoksa 64 yıllık müktesebatın iktidar eliyle yağmalanmasına seyirci mi kalacak?” dedi.