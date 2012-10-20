Muhtar Kent: Türk ekonomisi herkesi kıskandırıyor

Coca-Cola CEO'su Muhtar Kent, Türkiye'nin yükselen bir marka olduğunu, ekonomisi ve kamu maliyesi ile herkesi kıskandırdığını belirtti.



New York'ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) - Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Maliye Bakanı Mehmet Şimşek onur konuğu olarak katıldı.

Amerika'da yerleşik Türk işadamlarının iştirak ettiği toplantıda, Türkiye'nin yükselen ekonomik grafiğini anlatan Bakan Şimşek, son bir yıldır biraz frene bastıklarını söyledi. Şimşek, kriz sonrası iç talep patlaması yaşandığını hatırlatarak, ''2011 yılında yüzde 8,5 büyüme yaşadık. Kapalı bir ekonomi olsaydık Çin'in iki katı büyüme hızına ulaşmıştık'' diye konuştu.

Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Muhtar Kent de Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olduğu Dünya Türk İş Konseyi'ne (DTİK) ilişkin, parçası olduğu bu hareketin ivmesinin sonuçlarının alındığını görmekten mutlu olduğunu söyledi.

''Nihai hedefimiz, Türkiye'nin yurtdışındaki yüksek imajının daha da yükseğe çıkmasına öncülük etmek'' diyen Kent, Türkiye'nin yükselen bir marka olduğunu, ekonomisi ve kamu maliyesi ile herkesi kıskandırdığını belirtti. Yurtdışındaki Türk girişimcileri söz konusu çatı kuruluşlara üye olmaya çağıran Kent, Türkiye'nin bu ticari atılımlarının Amerika'da da başarıya ulaşması için bu ülkedeki Yunan lobisi ile rekabet etme gücünün artırılması gerektiğini vurguladı.

DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da yurtdışındaki Türk toplumunun artık göçmen işçi topluluğu olmadığını, 90 ülkeden 2 bin 200 Türk girişimcinin aynı çatı altında birleşip ülkesi için neler yapabileceğini konuşur hale geldiğini anlattı. Yırcalı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın kurulması ile daha örgütlü hareket etme imkanına kavuştuklarını belirtti. ''İlk üç yıl farkındalığımızı artırmaya ve politikamızı belirlemeye ayırmıştık, önümüzdeki üç yıl faaliyet yılı olacak'' diyen Yırcalı, 5 alanda 50'den fazla hedef içeren bir eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Koç Holding Onursal Başkanı ve DTİK Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Koç, DTİK Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hikmet Ersek, Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) Başkanı Celal Seçilmiş ile birçok Türk ve Amerikalı saygın işadamının bulunduğu toplantıda, daha sonra Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e hediye verildi ve toplu fotoğraf çektirildi.