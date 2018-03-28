DEİK: Türk şirketler Rostov'a çıkarma yapacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Mart (DHA) – Türk iş adamı ve sanayicilerinin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye-Rusya İş Konseyi öncülüğünde Rostov’a “çıkarma” yapacağı bildirildi.

DEİK / Türkiye-Rusya İş Konseyi’nce yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu bölgelerinin tanıtılması, o bölgelerdeki iş ve yatırım potansiyelinin yerinde incelenmesi, yerel yönetim ve özel sektör temsilcileri ile doğrudan temasların sağlanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlere Rostov ile devam edileceği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Rusya Federasyonu Güney Federal Biriminde Don nehri üstünde yerleşik, coğrafik konumu nedeniyle Kuzey Kafkasya ile diğer bölgeler arasında ulaşım bağlantıları merkezi görevini üstlenen, hem kendi sınırları içinde, hem de komşu bölgelerde kömür, petrol, doğalgaz, metalurji, makina sanayi, tarım makine ve aletleri imalatı, kimya, tarım, buğday yetiştiriciliği, hayvancılık alanlarının oldukça gelişmiş olduğu Rostov şehrine İş Konseyimiz organizasyonunda bir ziyaret programının düzenlenmesi öngörülüyor.

“Türkiye özel sektörünün, inşaat müteahhitlik, metal işleme, hafif sanayi, lojistik merkezlerin kurulması ve işletilmesi gibi başlıca işbirliği olanakları çerçevesinde ilgisini çekebilecek Rostov Bölgesi hakkında sunumlara http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-16668 ve http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-16670 adresli internet bağlantılarından ulaşılabiliyor.”

“Rostov Bölgesi Valiliği ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı işbirliğinde ve T.C. Novorossiysk Başkonsolosluğumuz destekleriyle 19-20 Nisan 2018 tarihlerinde programa uygun olarak düzenlenmesi planlanan bahsi geçen ziyarete katılmayı arzu eden üyelerimizin en geç 6 Nisan 2018, Cuma günü saat 18:00’a kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/632/10637 adresli internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

“Bilindiği üzere son olarak Kasım 2017’de İş Konseyinin Türkiye ve Rusya kanatlarının XIX.Ortak Toplantısını Rusya’nın Voronej şehrinde düzenlenmişti.”