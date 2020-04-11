DEİK: Sokağa çıkma yasağı bizi kaosa götürür

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yeni tip Koronavirüs salgınının uzun vadeye yayılacağı izleniminin bulunduğunu belirterek, 35 kişilik yönetim kurulu ve 146 iş konseyinin yönetimleriyle yaptıkları değerlendirmeden, “Bu dönemde tüm önlemleri alarak işletmeleri açık tutmak daha doğru olur. Sokağa çıkma yasağı bizi kaosa götürür” sonucunu çıkardıklarını belirtti.





Dünya gazetesinde yayınlanan Vahap Munyar’ın yazısına göre DEİK Başkanı Olpak, “Her açıdan realist olmamız gerekiyor. Tüm işletmelerin faaliyetinin durdurulması veya genel bir sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ne insanımızın, ne işletmelerimizin, ne de bunların sonucu olarak ülkemizin yararına bir tavır olmayacağını düşünüyoruz. İşletmeler optimal ölçekte faaliyetlerini sürdürmezse salgın döneminde işsiz, maaşını alamayan milyonlar ordusu ortaya çıkabilir. Hane halkı perişan olur” diye konuştu.