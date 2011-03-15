-DEHŞETİ YAŞAYAN JUDO TAKIMI JAPONYA'DAN DÖNDÜ İZMİR (A.A) - 15.03.2011 - Japonya'da meydana gelen deprem felaketini bu ülkedeki kamp çalışmaları sırasında yaşayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı sporcuları yurda döndü. Japonya'da meydana gelen 9 büyüklüğündeki depreme bu ülkedeki kamp çalışmaları sırasında yakalanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı sporcuları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde bir basın toplantısı yaparak, deprem sırasında ve sonrasında yaşadıklarını paylaştı. Türk Milli Takımının Japonya'da yaptığı ikili kamp çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi sporcuları Gülşah Kocatürk, Remzi Kocatürk ve Hasan Yılmaz sarsıntının yaşandığı iki dakikalık süreyi hayatları boyunca unutamayacaklarını söylediler. Kulüp binasındaki basın toplantısına sporcuların yanı sıra Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genel Koordinatörü Murat Öztamur, Büyükşehir Belediyesi Judo antrenörleri Mesut Kapan ve Hakan Kapan katıldı. Antrenör Mesut Kapan, judoda söz sahibi dünya ülkelerinin katılımıyla yapılan uluslararası hazırlık kampında yer alan sporcularının deprem nedeniyle programlarını keserek Türkiye'ye döndüklerini dile getirdi. Sporcuların İzmir'e varışlarına kadar dakika dakika bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Kapan, üçü de uluslararası hedeflere ve önemli kariyerlere sahip sporcularının moral yönünden toparlanması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Türkiye'nin judodaki en önemli sporcularından Avrupa Şampiyonu Gülşah Kocatürk ise deprem anında çok korktuklarını belirterek, "Çok şükür artık buradayız" dedi. Yaşadıklarını sözcüklerle anlatmakta zorlandığını söyleyen Kocatürk, "Hayatımda ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Çok korktuk. Orada bir şeylerin bittiğini hissettik. Ölümle yüz yüze geldik. O sarsıntıdan kurtulacağımızı sanmıyordum. Ancak, İzmir'de havaalanına ayak bastığımız anda kurtulduğumuzu anladım" diye konuştu. Antrenman için hazırlık yaparken depreme yakalandıklarını ifade eden başarılı sporcu, deprem anını, "Yoldaki arabaların yer değiştirdiğini, aydınlatma direklerinin yerlere eğildiğini binaların yan yattığı gördüm" sözleriyle özetledi. Erkek sporcuların ayrı bir bölgede kamp yaptığını ve onlardan 2 saat sonra haber alabildiklerini belirten Gülşah Kocatürk, erkek sporcular arasındaki kardeşi Remzi Kocatürk'ten haber alana kadar büyük telaş yaşadığını söyledi. Sporcular deprem sonrası Japonya'dan ayrılana kadar hiç uyuyamadıklarını, şiddetli artçı sarsıntılar nedeniyle sürekli tedirgin olduklarını ifade ettiler. Depremi yaşayan diğer sporcular Hasan Yılmaz ve Remzi Kocatürk de, tsunaminin olduğu bölgeye 200 kilometre mesafede antrenman yaptıklarını, depremin ardından kaldıkları otele dönemediklerini, marketlerde ekmek ve su dahi bulamadıklarını belirterek, İzmir'e dönmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.