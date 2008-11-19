Dehşeti ikinci kez yaşadı

Beste'nin katili annesi çıktı

Şehirlerarası otobüs şoförlüğü yaparken, 1993 yılında, kullandığı otobüsün muavini tarafından karısı ve 2 çocuğu öldürülen Erdal Uğurlu'nun yaşadığı dehşeti yeniden yaşadı.İş için Konya'ya giden Erdal Uğurlu, dün akşam 21.00 sıralarında telefonla, Gürpınar Emincan Sitesi'ndeki evini aradı. Evde karısı Belgin Uğurlu(31) ve kızı Beste Uğurlu (11) bulunmasına rağmen telefona cevap veren olmadı. Uzun süre eşine ve kızına ulaşamayan Erdal Uğurlu şüphelenip, apartman görevlisi ve bir komşusuna ulaşarak evi kontrol etmelerini istedi.Apartman görevlisi ve komşusu da uzun süre uğraşmalarına rağmen kapıyı açtıramadı. Bunun üzerine söz konusu adrese çilingir çağırıldı. Çilingir vasıtasıyla kapı açılınca apartman görevlisi ve Uğurlu'nun komşusu korkunç manzayla karşılaştı. Belgin Uğurlu ve kızı Beste'yi cansız bir halde yerde yatarken gören komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.Sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Beste'nin öldüğünü annesinin ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Küçük çocuğun yastıkla boğulduğu tesbit edilirken annesinin ağzında kızının saçlarının bulunduğu ve ağır şekilde dövüldükten sonra öldüğü sanılarak bırakıldığı öğrenildi. Anne Belgin Uğurlu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde ve ceset üzerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının da olay mahallindeki araştırmalarının ardından çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.Polis bina sakinlerinin, Uğurlu ailesinin akrabalarının ve apartman görevlisinin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin olayı aydınlatmasında, yaralı halde hastaneye kaldırılan Belgin Uğurlu'nun ifadelerinin önemli olacağı belirtildi.