T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dehşet saçan trafik polisi adliyeye sevk edildi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 dayısı ve 1 kuzenini beylik tabancasıyla öldüren trafik polisi 24 yaşındaki Görkem Elbadi, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, cenazeler de gözyaşlarıyla toprağa verildi

12 Eylül 2017 18:17

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 2 dayısı ve 1 kuzenini beylik tabancasıyla öldüren trafik polisi 24 yaşındaki Görkem Elbadi, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, cenazeler de gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Merkez Sarıçam İlçesi\'ndeki Keresteciler Sitesi\'nde dün Ankara Emniyet Müdürlüğü\'nde trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbadi, sitede mobilya işi yapan dayıları Ümit Barak ve İlyas Barak\'ın yanına geldi. İddiaya göre, alacak anlaşmazlığı sonucu çıkan tartışma sırasında 6 aylık polis memuru Elbadi, beylik tabancasıyla dayıları ile olay yerinde bulunan kuzeni Onur Bakubala\'ya kurşun yağdırdı. Ümit Barak, İlyas Barak ile Onur Bakubala öldü, kaçan katil zanlısı meslektaşlarını arayıp teslim oldu.
Olayda yaşamını yitirenlerin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'nda yapılan otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilerek Akkapı Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cinayeti alacak verecek meselesi nedeniyle işlediği öne sürülen Görkem Elbadi ise Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü.
Polis cinayetle ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, Elbadi gazetecilerin cinayetle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yusuf BAŞTUĞADANA DHA ADANAGörkem ElbadiMerkez SarıçamKeresteciler SitesiAnkara Emniyet MüdürlüğüBarakElbadiOnur BakubalaOlaydaAdana Adli Tıp Kurumu MorguAkkapı Mahallesi MezarlığıCinayetiAdli Tıp BirimiPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24