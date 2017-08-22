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Dehşet saçan koca yakalandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi cadde ortasında göğsünden ve kolundan bıçaklayarak yaralayan Osman Ö

22 Ağustos 2017 21:37

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi cadde ortasında göğsünden ve kolundan bıçaklayarak yaralayan Osman Ö., Afyon\'un Dinar İlçesi\'nde yakalandı. Denizli\'ye getirilen Osman Ö., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, geçen 10 Ağustos\'ta saat 17.30 sıralarında, Merkezefendi İlçesi Saltak Caddesi\'nde meydana geldi. Osman Ö., iddiaya göre, caddede kırmızı ışıkta bekleyen 64 BB 915 plakalı otomobil içinde ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini, A.A. ile birlikte gördü. Otomobilin yanına yaklaşan Osman Ö. sürücü koltuğunda oturan A.A. ile tartışmaya başladı. A.A.\'nın otomobilden inmesiyle birlikte tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Osman Ö. elinde bıçakla A.A.\'ya saldırıp, göğsünden ve kolundan bıçakladı. Osman Ö. elinde bıçakla A.A.\'ya saldırmaya devam ederken, vatandaşlar araya girip, yardım etmek istedi. Osman Ö. bu sırada vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden koşarak kaçtı. Olay yerinde kanlar içinde kalan A.A.\'ya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Eczaneye götürülen A.A., burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, polis Osman Ö.\'yü aramak için çalışma başlattı.
DİNAR\'DA YAKALANDI
Boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşinin yanında gördüğü A.A.\'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçan Osman Ö., Afyonkarahisar\'ın Dinar İlçesi\'nde yakalandı. Sorgulanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Osman Ö., \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan adliyeye sevk edildi. Osman Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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