DEHŞET BAVULLARININ BULUNDUĞU MAHALLEDE SESSİZLİK

\"Valizin köşesinde kana benzeyen kırmızı sıvıyı görünce polisi aradık\"

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Erhan TEKTEN / İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de içinde parçalara ayrılmış cesedin yer aldığı valizlerin bulunduğu sokakta sessizlik hakim. Cesedi fark edince polisi aradığını belirten gençlerden biri o anları anlattı.

Güvercintepe Mahallesi\'nde erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki valiz görmüştü. Olay yerine gelen polis parçalara ayrılmış halde iki valize konulmuş ceset parçaları bulmuştu. Bavulları bulan Fatih Akkaya, o sırada yaşananları anlattı. Valizin köşesinde kana benzeyen kırmızı sıvıyı görünce polisi aradığını söyleyen Akkaya, \"Valizleri biz bulduk. Gece 12\'de evlere gitmek için dağıldık. Son bir gezi yapalım dedik. Küçükler erik toplarken görmüş. Bize haber verdi. Biz dokunmaya cesaret edemedik\" dedi.

Hemen polisi aradıklarını belirten Akkaya, \"Gelen polisler bizi uzaklaştırdıktan sonra bavulu açtılar. Sonra bütün polisler geldi\" diye konuştu. Cesedin Adli Tıp Kurumu\'ndaki incelemesi devam ederken polisin de olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bavulların bulunduğu yer

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