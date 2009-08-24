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Politika

DEHAP'ın eski Genel Başkanı'na 1 yıl hapis

2004 yılı seçimleri öncesinde siyasi içerikli konuşma yapmaktan yargılanan Bakırhan'a, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

24 Ağustos 2009 03:00

Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde 2004 yılı seçimleri öncesinde verilen dilekçenin aksine siyasi içerikli konuşma yaptığı gerekçesiyle yargılanan kapatılan DEHAP'ın eski Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme bu cezayı erteledi.

Hani Asliye Ceza Mahkemesi, 2004 yılında ilçeyi ziyaret eden kapatılan DEHAP'ın eski Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma suçundan yargılanarak suçlu bulunduğunu açıkladı. Bakırhan ile ilgili gerekçeli kararda, dönemin DEHAP İlçe Başkanı'nın Bakırhan ilçeye gelmeden önce Kaymakamlığa verdiği dilekçede siyasi içerikli olmayacak konuşma yapacağı belirtilmesine rağmen sözlerinin siyasi içerikli olduğu belirtildi. Polislerin kendisini uyarmasına rağmen Bakırhan'ın konuşmasına devam ettiği vurgulandı. Bakırhan'a verilen 1.5 yıl hapis cezasının duruşmadaki iyi hgöz önüne alınarak 1 yıl 3 ay hapis cezasına düşürülerek ertelendiği açıklandı.

Kapatılan DEHAP'ın eski Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti genel başkanının konuşmasının bile suç sayılmasını yadırgadığını ifade ederek, “Yani bir siyasi parti başkanı bir yere gidip ne konuşacak? Siyasi konuşmayacak da ne konuşucak? Konuşmamdaki bir suç unsurundan dolayı değil, konuşmanın siyasi içerikli olmasından dolayı ceza aldım. Buna bir anlam veremedim” diye konuştu.

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