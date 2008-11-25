Dehanın yüzde 1’i yetenek, yüzde 99’u emek!

Alman bilim insanları araştırdı: Deha olmak için kalıtımsal yetenek kâfi değil, ilk koşul aynı işi en az 10 bin saat yapmak…



Bilim insanları yaptıkları bir araştırmayla dehanın bir "miras" olmadığını, aslında çalışılarak ve bir işte en az 10 bin saat geçirerek kazanıldığını kanıtladı. Almanya'da Berlin Müzik Akademisi'nde yıllara yayılan bir araştırmaya göre beş yaşında keman çalmaya başlayan çocuklar içinde, yirmi yaşına geldiklerinde 10 bin saat keman çalışmış olanlar, enstrümanlarını bir dâhi gibi kullanıyor. Ancak aynı gruptaki müzisyenlerden 8 bin saat çalışmış olanların performansı için "dâhice" demek araştırma sonuçlarına göre mümkün değil. Alın terinin "deha"da yüzde 99 etkili olduğu belirtilirken geriye kalan yüzde 1'lik pay ise "ilham"a veriliyor.



En büyük örnek Beatles



Bu kapsamda dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles'ın başarısı da, diğer gruplardan çok çalışmasına bağlanıyor. Beatles grubunun tam bin 200 kere canlı performans sergilediği belirtiliyor.

