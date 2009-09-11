Ünlü yönetmen Fatih Akın, Venedik Film Festivali’ne önceki filmlerinin aksine “Soul Kitchen” adlı komedi filmiyle katıldı.



Venedik’te Altın Aslan ödülü için yarışan bu film, Akın’ın önceki filmlerinin ciddi yapısından uzaklaşmasıyla dikkat çekiyor. Venedik Film Festivali’ne ilk kez katılan Akın, komedi türüne özellikle geçtiğini, aynı türden film yapmaktan sıkıldığını anlattı. Bir yönetmen olarak deneyler yapmak istediğini belirten Akın, “Değişmek ve tarzımı test etmek istiyorum” dedi.



Festivalde dün jüri önüne çıkan filmin konusu Almanya’nın Hamburg kentinde geçiyor. Filmde, Adam Bousdoukos’un canlandırdığı bir lokanta işletmecisinin mücadelesi konu ediliyor. Akın, 2004’te Berlin’de ’Duvara Karşı’ filmi ile Altın Ayı ödülü ve 2007’de Cannes’da “Yaşamın Kıyısında” filmi ile en iyi senaryo ödülü almıştı.

