Etki Gazeteciliği Günü: Değişimin 100 hikâyesi

Etki Gazeteciliği Günü *

Bugün Etki Gazeteciliği Günü ve dünya genelinde 55 gazete değişim yaratanları kutlamak için bir araya geldi.

Dünya birçok bakımdan, iyi yönde değişiyor. Yoksulluk ve çocuk ölüm oranları azalıyor, çocukların okula katılım oranı artıyor ve dünya liderleri iklim değişikliğine karşı ortak adımlar atıyor.

Medya üstteki konulardaki bireysel hikayeleri anlatma konusunda eşsiz bir konuma sahip. Dünya Gazeteler ve Yayıncılar Birliği (WAN IFRA) de gazeteciliği çözümün ana sütunlarından biri olarak tanımlıyor. Kamuoyu da bu zor zamanlarda umut ve pozitif etki hakkındaki kararlılığını koruyor.

Bu yüzden Sparknews olarak, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarını farklı bir şey için davet ettik : Hayat standartlarını geliştiren girişimleri haberleştirmek. Christian de Boisredon’un sahadaki tecrübelerinden ilham alarak 4 yıl önce ilk çağrıları yaptığımızda Etkili Gazetecilik Günü doğdu.

Bu yıl 55 basılı ve dijital medya organı inovasyon ve başarı öykülerini yayımlamak için bir araya geldi.

Sizle birlikte dünya genelinde 120 milyon kişi haberleri aynı yerde ancak farklı bir mercekle okuyacak. Sağlık, su, enerji, finans, eğitim, istihdam ve daha fazla soruna başarılı cevaplar verenleri okuyacaksınız. Bireylerin neler yapabileceğini okurken perspektifinizi değiştirecek, ilham alacaksınız.

İşbirliği yaptığımız 55 medya kuruluşuyla birlikte dünyada görmeyi istediğimiz değişimin bir parçası olabileceğimize inanıyoruz.

Etki Gazeteciliği Günü’ne Facebook ve Twitter’da #ImpactJournalism ve #StoryOfChange etiketleri ve @Sparknews interaksiyonuyla katılabilirsiniz. Daha fazla ilham verici hikaye için Etki Gazeteciliği Günü’nün kurucu ortaklarından AXA’nın İnsanların Koruyucusu Facebook sayfasını takip edin.

Gelecek yıl projede yer almayı hak ettiğini düşündüğünüz girişimciler, şirketler ya da projeler olduğunu düşünüyorsanız tellsparknews.com‘dan önerebilirsiniz. Herkes bu hikayenin bir parçası olabilir.

Christian de Boisredon, Sparknews kurucusu, Ashoka üyesi

Marie-Elie Aboul-Nasr, Medya İşbirliği Geliştirmesi Menajeri

Amy Serafin, Etkili Gazetecilik Günü Yayın Yönetmeni

* Etki Gazeteciliği Günü 2012'de Christian de Boisredon tarafından Paris'te kurulan Spark News'in yürüttüğü ve dünya genelinde 50'den fazla basılı ve dijital medya kuruluşunun bir araya geldiği bir sosyal sorumluluk projesi. Bu yıl Türkiye'den T24'ün de katıldığı proje kapsamında sağlık, su, enerji, finans, eğitim, istihdam ve daha fazla meseleye ilişkin yaratıcı fikirler ve projeler mercek altına alınıyor.