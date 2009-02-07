Değişim rüzgârları kiliseyi sarınca

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Künye / Doubt-Şüphe

Dört başrol oyuncusunun birden Oscar ödülüne aday gösterilmesiyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran “Doubt-Şüphe” adlı filmin bir başka özelliği de efsanevi oyuncu Meryl Streep’in bu filmdeki rolüyle 15’inci Oscar adaylığını elde etmesi...Meryl Streep, En İyi Kadın Oyuncu; Philip Seymour Hoffman, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu; Amy Adams ve Viola Davis ise En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adayı oldu.Tiyatro sahnesinden sinemaya taşınan ‘Doubt-Şüphe’, 1960’larla birlikte başlayan değişim rüzgârının kiliseye yansımasını konu alıyor. Yönetmenliğini John Patrick Shanley’in üslendiği, Meryl Streep ve Philip Seymour Hoffman gibi isimlerin başrolleri üstlendiği ‘Doubt-Şüphe’, kiliseye yönelttiği eleştiri oklarıyla dikkat çekiyor.1964 yılındayız. Bronx’taki St. Nicholas kilisesi… Karizmatik Rahip Flynn (Philip Seymour Hoffman), korkunun ve disiplinin gücüne yürekten inanan Rahibe Aloysius Beauvier’in (Meryl Streep) ateşli bir şekilde savunduğu katı gelenekleri yıkmak için çaba göstermektedir.Ülkenin politik iklimindeki değişim rüzgârlarının kilise camiasını da etki altına almasıyla okula ilk kez Donald Miller adlı siyah bir öğrenci kabul edilmiştir. Geleceğe umutla bakan genç ve masum rahibe James (Amy Adams), Peder Flynn ile ilgili bir şüphesini Rahibe Aloysius ile paylaşarak Peder Flynn’ın Donald’a karşı aşırı bir yakınlık gösterdiğini anlatır. Bu iddia ve suçlama üzerine harekete geçen Rahibe Aloysius, gerçeği ortaya çıkarmak ve Peder Flynn’ı okuldan attırmak için büyük bir mücadele başlatır. Rahibe Aloysius artık Peder Flynn’a karşı müthiş bir irade savaşına kilitlenmiştir. Bu mücadelenin hem kilise hem okul üzerinde yıkıcı sonuçlar getirmesi tehlikesi vardır.“Doubt-Şüphe”nin yönetmenliğini üstlenen John Patrick Stanley, filmin senaryosunu da kaleme aldı. Shanley, “Ay Çarpması-Moonstruck”la Oscar ödülünü kazanmıştı.Yapımcılığını Scott Rudin ile Mark Roybal’ın gerçekleştirdiği filmin başrollerinde Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams ve Viola Davis kamera karşısına geçti. Görüntü yönetmenliğini Roger Deakins, prodüksiyon tasarımlarını David Gropman, kurgu editörlüğünü Dylan Tichenor, kostüm tasarımlarını Ann Roth gerçekleştirdi. Müziklerini Howard Shore besteledi.Yönetmen: John Patrick ShanleySenaryo: John Patrick ShanleyOyuncular: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Viola Davis, Lloyd Clay Brown, Joseph Foster, Bridget Megan ClarkYapımcı: Scott RudinGörüntü Yönetmeni: Roger DeakinsMüzik: Howard Shore