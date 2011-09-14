-Değişim fırsat ve zorlukları getirir KAHİRE (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Hepiniz takdir edersiniz ki; değişim süreci büyük fırsatlar kadar büyük zorlukları da beraberinde getiriyor. Bize göre, bu süreç ortak bir akılla, kuşatıcı bir anlayışla yönetilebildiği takdirde, bölgesel ölçekte barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve refahın yayılması yönünde büyük kazanımlar elde edilecektir. Biz buna bütün kalbimizle inanıyoruz'' dedi. Erdoğan, Kahire Üniversitesi İktisat ve Siyasi Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Hukuk Forumu'nda, Mısır ve uluslararası topluma seslendi. Konuşmasında değişim sürecinin büyük fırsatlar kadar, zorlukları da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Hepiniz takdir edersiniz ki; değişim süreci büyük fırsatlar kadar büyük zorlukları da beraberinde getiriyor. Bize göre, bu süreç, ortak bir akılla, kuşatıcı bir anlayışla yönetilebildiği takdirde, bölgesel ölçekte barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve refahın yayılması yönünde büyük kazanımlar elde edilecektir. Biz, buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Bu suretle, demokrasi ile bölgenin sosyo-kültürel dokusunun bağdaşmaz olduğu yolundaki oryantalist hurafe de tamamen çürütülmüş olacaktır. Diğer taraftan, bu tarihi imkanın heba edilmesine asla müsaade etmemeliyiz. Gücümüzü zaafa uğratacak ayrıştırıcı ve çatışmacı siyaset yöntemlerinden özenle uzak duralım. Bölgede cereyan eden toplumsal olayların sebeplerini veya çözümlerini bölge dışı kaynaklarda aramak kesinlikle kaçınılması gereken bir yaklaşımdır. Artık çözümleri ertelemek için sürekli dış mihrakları bahane eden yaklaşımlar sona ermelidir. Bu sözlerim, bazı mihrakların kötü niyetlerini görmezden gelmez. Aksine onlara karşı uyanık olunması gerektiğini bir kere daha hatırlatıyorum ama artık dış mihrakları bahane ederek demokrasiyi ve özgürlükleri erteleme devri kapanmıştır. Demokrasi ve özgürlük, ekmek kadar su kadar siz kardeşlerimin hakkıdır. Bir hususun daha altını özellikle çizmekte yarar görüyorum. Bize göre bu süreci doğru yönetmenin ve doğru hedefe vardırmanın yolu yaşanan gelişmelerin meydana getirdiği coşkuyu mutlaka ihtiyatla karşılamaktır. Zira kontrolsüz, taşkın bir heyecan ve duygu seli yerine olgun bir sükunetle ve vakarla doğru adımlar atılmalıdır.'' ''Unutmayalım ki; beklenen dönüşüm geleceğe duyulan umutların diri tutulmasıyla gerçekleşecektir'' diyen Başbakan Erdoğan, ''Şimdi sizler demokrasi yolunda bir adım attınız ve Kasım 2011 sonunda inşallah sandıklara gideceksiniz, hür iradenizle Mısır'ın yeni iktidarını belirleyeceksiniz. İşte bu iktidara temennim odur ki: Halkın iktidarı ile halka dayalı bir iktidarla Mısır'ın miladı olacaktır'' ifadelerini kullandı. Başbakan Erdoğan, ''Devrimden sonra Mısır'da yapılan anayasal halk oylamasında, Mısır halkı katılımcı demokrasiye ne kadar hazır olduğunu göstermiştir. Mısır halkının demokratik değerlere sahip çıkma yolunda sergilediği irade ve kararlılık, bütün bölgede değişimin sembolü haline gelmiştir'' dedi. -''11 anlaşmaya imza attık''- Türkiye'nin Mısır'ın, Avrupa'ya, Kafkaslar'a açılan kapısı olduğuna vurgu yapan Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Kültürel potansiyelinin yanına turizmi de koyduk. Zira Mısır'ın inanç ve kültür turizmindeki yeri ortada. 9 yıl önce Türkiye'ye gelen turist sayısı 13 milyon bugün 30 milyonu aşmıştır. İnanırsak, azmedersek, çalışırsak oluyor, olacak. Sadece deniz, kum, güneş olarak bakarsanız olaya, o zaman bir yere varamazsınız. Mısır doğalgazının Arap boru hattıyla Türkiye'ye gelmesi, ülkelerimiz için olduğu kadar, bölgemiz ve ötesi açısından da yeni bir sayfa açabilecektir. Yani Avrupa'ya... Bu bakımdan, önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Mısır Türkiye'nin Afrika'ya açılan bir kapısı. Türkiye Mısır'ın Avrupa'ya açılan, Kafkaslar'a, Hazar'a açılan kapısı. Yeni faaliyete geçirdiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi bu doğrultuda kilit bir işlev görecektir. Bugün 11 anlaşmaya imza attık. Şimdi bu anlaşmaları süratle hayata geçireceğiz her anlamda. Başbakanlar riyasetinde adeta Bakanlar Kurulu yaptık.''