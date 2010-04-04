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Politika

'Değişiklik yasalaştıktan sonra iptal davası açılabilir'

Sezer, anayasa değişikliğine ilişkin yasanın referandumdan önce de Anayasa Mahkemesi’ne götürülebileceğini açıkladı.

04 Nisan 2010 03:00

T24 - 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kamuoyunda tartışma yaratan sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Sezer, anayasa değişikliğine ilişkin yasanın referandumdan önce de Anayasa Mahkemesi’ne götürülebileceğini açıkladı.

Geçen Çarşamba günü, Sezer’in anayasa değişikliğine ilişkin yakın çevresine yaptığı değerlendirmeler, Star Ana Haber bülteninde yeralmıştı. Haberde, “Hukuk ayaklar altına alınıyor” diyen Sezer’in, “Anayasa değişikliği halk oyuna sunulmadan ve kabul edilmeden yasalaşamaz ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’ne dava açılamaz” görüşünü ifade ettiği aktarılmıştı. Bu görüş, hem hukuk çevrelerinde hem de politikacılar arasında tartışma yaratmıştı.

Sezer, dün Star’a bir açıklama yaparak, bu konuda aktarılan bilgiyle ilgili düzeltme yaptı. Sezer’in açıklaması şöyle:

“Çarşamba akşamı canlı yayınınızda, yakın çevremden derleyip izleyicilerinize aktardığınız değerlendirme ve yorumların tümü, doğrudan ve tamamen bana aittir. Ancak bunların arasında, sadece tek bir konuda size teknik olarak yanlış bilgi aktarıldığını gördüm. Kamuoyunda yanlış bir anlamaya ve farklı tartışmalara neden olmamak için bu konuya açıklık getirme gereksinimi duydum. Şöyle ki; Anayasa değişikliklerine ilişkin yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra, gerek biçim gerekse esas yönünden Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açılabilir. Bu noktada size verilen ilk bilgiyi düzeltiyorum. Söz konusu canlı yayında aktardığınız diğer tüm değerlendirmeler tarafımdan yapılmıştır.”




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