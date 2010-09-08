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Değirmenci Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Avcılar Belediyesi’nin başörtüsünü ‘rahibe’ kıyafetine benzettiği afiş sonrası başlayan krizde CHP, Avcılar Belediye Başkanı Değirmenci’yi ihraç iste

08 Eylül 2010 03:00

T24- Avcılar Belediyesi’nin başörtüsünü ‘rahibe’ kıyafetine benzettiği afiş sonrası başlayan krizde CHP, Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci’yi ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk etti.


Başörtüsünün ‘rahibe’ kıyafetine benzetildiği afiş sonrası başlayan krizle ilgili CHP açıklama yaptı.


CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci'nin kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi.


Parti sözcüsü Okay, ayrıca MYK'da ''afiş tartışmaları'' ile ilgili olarak, tüzüğün 68 ve 70. maddelerinin ilgili fıkralarına göre, Avcılar Belediye Başkanı Değirmenci'nin, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.


Okay konuyla ilgili açıklama yaparken aynı afişin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır mitingi öncesi asıldığını ancak partilerinin bu konuyla ilgisi olmadığını söyledi.


İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a yüklenen Okay, bu afişi asanların MOBESE kameraları ile
yakalanabileceğini ancak bu konuda bakanlığın hiç bir işlem yapmadığını ifade etti. Suha Okay ayrıca afişlerin asıldığı yerlerin de kendilerince kiralanmadığını sözlerine ekledi.

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