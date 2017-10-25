DEGİAD Başkanı Sözkesen: FETÖ'nün ceremesini, içinde olmayanlar çekmemeli

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de Genç İş Adamları Derneği (DEGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Melek Sözkesen, FETÖ\'nün ceremesini, bu hainliğin içinde yer almayan kişilerin çekmemesi gerektiğini söyledi.

Denizli Genç İş Adamları Derneği Başkanı Melek Sözkesen, bugün yazılı bir açıklama yaptı. Sözkesen açıklamasında, ülke gündeminin Ak Partili belediye başkanlarının istifalarıyla şekillendiğini, 15 Temmuz darbe girişiminin artçı sarsıntılarının halen hissedildiğini belirtti. Sözkesen, olumsuz gelişmelerin Türkiye\'yi içte ve dışta güvensiz kıldığını belirterek, \"Ülkemiz için önemli kayıplara sebebiyet veren hain saldırıyla, siyasetten ekonomiye, eğitimden bürokrasiye kadar her alanda mücadele verilmekte. Rusya ile kriz, ardından ABD ile yaşadığımız sorunlar, komşu Suriye\'den bize de yansıyan savaş, Irak\'taki halk oylaması, dövizdeki büyük artış, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, kurumlar vergisi gibi kamu girdilerinde belirlenen anormal artış oranları, geleceği söylenen akaryakıt zammı gibi olumsuz gelişmeler bizleri içte ve dışta güvensiz kılıyor\" dedi.

\'FETÖ\'NÜN CEREMESİNİ BİZ ÇEKMEMELİYİZ\'

FETÖ örgütlenmesinin ceremesini, bu hainliğin içinde yer almayan kişilerin çekmemesi gerektiğini de vurgulayan Sözkesen, \"Darbe girişimini gayretleriyle boşa çıkaran halk, devletin şefkatli elleriyle daha demokratik günlere eriştirilmeli, ekonomik darboğazdan kurtarılıp nefes alması sağlanmalı, geleceğe dair kaygılarından arındırılmalıydı. Ne var ki gündem, şaşırtıcı ve bezdirici şekilde mütemadiyen belediye başkanlarının istifaları ile meşgul. Oysa biz, sorunlarımızın çözülmesi beklentisindeyiz. Yeni sorunlarla yüzleşmek istemiyoruz. Ülkemiz bir yandan FETÖ depreminin kalıntılarını temizlerken, bir yandan da geleceğe dair iyi şeyler başarmalıdır. FETÖ hain örgütlenmesinin ceremesini, bu hainliğin içinde yer almayan bizler çekmemeliyiz\" diye konuştu.

\'KHK\'LAR DEVRİNİ KAPATMALIYIZ\'

Adalete olan güvenin kuvvetlendirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Sözkesen, \"Ülkemiz için savaşan, vatan sevdası, Cumhuriyet aşığı bizler ve seçerek belirlediğimiz yönetenlerimiz, hep birlikte, geleceğe bakmak ve birlikte bu karabasandan çıkmak zorundayız. Hızla demokratikleşmeye doğru yönümüzü dönmemiz, KHK\'lar devrini kapatmamız, mülkün temeli olan adalete inancı kuvvetlendirmemiz, gençlere verilen eğitimin kalitesini yükseltmemiz ve sınav sistemlerinin değişkenliğini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Gençleri mutlu ve umutlu ülke olmamız gerekiyor. Esnafın elinin, cebinin para görmesi, siftahsız gün geçmemesi gerekiyor\" şeklinde konuştu.

\'BU TALEPLERİMİZİ İFADE EDEN KUVVETLİ SESLER ÇIKSIN\'

Bahsettiği talepleri ifade eden yüksek sesler çıkmasını istediklerini belirten Sözkesen, \"Sivil oluşumların ve basının özgürlüklerinin genişletilmesini, konuşan Türkiye\'nin yaratılmasını istiyoruz. Hayatımıza yön verecek yasalar yapılırken ve icraatlarda bulunulurken, halkın tereddütlerinin, hissiyatının dikkate alınmasını istiyoruz. Dış politikayı yeniden ve barışçıl ilkelerle ilmek ilmek örmek, barış dilini tesis etmek, hapishanelerde çürüyen kalemlere özgürlük vererek, bunu dillere pelesenk eden ve bizi eleştiren Avrupa ülkelerinin hesaplarını bozmak gerek diyoruz\" dedi.

\'ÜRETEN TÜRKİYE\'Yİ ZAMLARLA DEMORALİZE ETMEMELİ\'

Sözkesen, üreten Türkiye\'nin zamlarla demoralize edilmemesi gerektiğinin de altını çizip, şunları söyledi:

\"Yönetenlerimiz ile birlikte, AB kriterleri yolundaki reformlarımızı, dış ülkelerle ticaretin geliştirilmesi projelerini, Türk gençlerinin gelişen teknolojiyle bezeli ve hayal güçlerini geliştirecek eğitimi konuşmayı tercih ediyoruz. Kavgalar, azarlar, istifalarla, günlük siyasetle kıymetli enerjimizi yok etmemeliyiz. Çünkü bu sıradanlığı hak etmiyoruz. Üreten Türkiye\'yi, zamlarla demoralize etmemeli, aksine yaratıcılığı, girişimciliği beslemeli özendirmeliyiz. Ancak az gelişmiş ülkelerin gündemlerinde olabilecek, kısır ve faydasız gündemlerden kurtulmalıyız. Umudumuzu besleyecek yatırımlardan, finansal kaynak müjdelerinden, bilim, sanat merkezleriyle donanmaktan, Türk sanatının uluslararası ödüllerinden, özgür düşünen insanlar ülkesi olmaktan bahsetmeliyiz. TV\'de haberleri izleyince umut ve güvenle dolmalıyız. Türk halkının bu yüksek beklenti ve talepleri karşılanmalıdır.\"

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