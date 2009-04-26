Değerli eşyaları nasıl saklamalı?

Dolaplar içinde tozlanmasına kıyamadığınız değerli eşyaları düzenli bir şekilde saklarken sergilemek de ister misiniz?



Önü camlı mobilyalarla antika eşyalarınızı sergileyebilir, yaşam alanınızın atmosferini renklendirebilirsiniz.



Her ne kadar ev eşyalarını saklamanın en iyi yöntemi kapalı kapaklar ardındaki düzen çözümleri olsa da sizi zamanlar arası yolculuğa çıkaran bazı eşyalarınız vardır ki onlar hep gözünüzün önünde olsun istersiniz. Ya da görmekten zevk aldığınız objeler vardır; bunlar sizi anlatan, tamamlayan bazen de mekâna karakterini veren objelerdir. Bu gibi eşyaları Evim dergisinin yazdığı pratik sergileme ve depolama ipuçlarıyla saklayabilirsiniz.



5 kısa yol



Konu eğer sergilemek istediklerinizi depolamak ise çoğunlukla yeni depolama ünitesi almanıza gerek kalmayacaktır. İşte uygulayabileceğiniz birkaç pratik ipucu:



1.Havlu ya da tablo asmak için kullandığınız mini askılıkları yatak odanızda değerli el çantalarınızı asmak için kullanabilirsiniz.



2. Raflarda hasır sepetler kullanarak aynı anda iki işi birden yapabilirsiniz. Yani rafların bir kısmını sergilemek istediğiniz objelere ayırırken diğer yarısını da hasır sepetler yardımıyla saklamak istediğiniz eşyalara ayırabilirsiniz.



3.Favori kupa ve fincanlarınızı duvara asacağınız çengelli raylarla düzenli bir şekilde sergileyebilirsiniz.



4. Okumaktan zevk aldığınız “kahve keyfi” dergilerini dolapların bir köşesine terk etmek yerine raflı sehpalara düzenli bir biçimde yerleştirerek sergileme imkanı bulabilirsiniz.



5. Perdeleri asmakta kullandığınız rustikleri, mutfakta üst üste koymaya kıyamadığınız tavaları asmak için kullanabilirsiniz. Tavaları rustiklere “S” kanca yardımıyla asabilirsiniz.



