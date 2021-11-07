Değerli Emlak Vergisi kapsamında hedeflenen miktarın 10'da 1'inden azı tahsis edildi

Değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan konutlardan Emlak Vergisi'nin yanı sıra bir de Değerli Konut Vergisi alınması kapsamında 350 milyon liralık vergi hedefi koyuldu ancak söz konusu hedefe karşılık bu yıl sadece 22 milyon lira toplanabildi. Bahse konu tutar hedeflenen miktarın 10'da 1'in den daha az.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre 2021 yılındaki 350 milyon liralık hedefin tutmaması sebebiyle hükümet önümüzdeki yıl vergi hedefini revize etti. Meclis'e sunulan 2022 yılı bütçe yasa teklifine göre hükümet önümüzdeki yıl Değerli Konut Vergisi yoluyla 30 milyon 78 bin lira kaynak toplamayı hedefliyor.

Hedefin gerçekleşmesi halinde önümüzdeki yıl 2021'e göre yüzde 37 daha fazla Değerli Konut Vergisi alınmış olacak olsa da, bu tutar başlangıç hedefi olan 350 milyon liranın 10'da 1'inin biraz üzerinde olacak.