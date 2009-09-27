Değerlerimiz unutuludu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıttığı ders kitabında, “Ulusal Bayramlar” bölümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı yer almadı.

İlköğretim 2. sınıf Türkçe ders kitabındaki ‘Değerlerimiz’ adlı ünitedeki ‘Bayramlarımız’ başlıklı okuma parçasında, dini bayramlar arasında Şeker ve Kurban bayramları hakkında açıklamalar yapıldı. Ayşin Bumin’in yazdığı okuma parçasında, daha sonra ulusal bayramlar sıralandı. Türkiye’nin ulusal bayramları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak sayıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında herhangi bir bilgi yer almadı.

Takvimdeki hata

İlköğretim 1. sınıf Hayat Bilgisi ders kitabının 124. sayfasında yer alan takvimde de, ‘2005 October’ ekim yerine nisan olarak yazılarak tercüme hatası yapıldı.

