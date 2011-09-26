-Değerlendirmeyi yapacak olan partiler ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti'nin yeni anayasa çalışmaları için diğer partilere mektup göndermesiyle ilgili soruları cevaplarken, ''Değerlendirmeyi yapacak olan, mektuba muhatap olan siyasi partilerimizdir. Onlar ne der, nasıl değerlendirir, onu bilemiyorum'' dedi. TBMM Başkanı Çiçek, Kırgız-Türk diplomatik ilişkilerinin 20. yıldönümü kutlamaları dolayısıyla Swissotel'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Girişte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiçek, bir gazetecinin ''AK Parti'nin davet mektubu, muhalefet partilerinin eline ulaştı. Neler söyleyeceksiniz bu konuda?'' sorusu üzerine, ''Değerlendirmeyi yapacak olan, mektuba muhatap olan siyasi partilerimizdir. Onlar ne der, nasıl değerlendirir, onu bilemiyorum. Türkiye'nin gündem maddelerine baktığımızda önümüzde birlikte değerlendirmemiz gereken çok önemli konular var. Siyasi partilerimizin yöneticilerinin, özellikle de üst düzey yöneticilerinin zaman zaman bir araya gelmeleri, birlikte konuşmaları hiç şüphesiz bu sürece olumlu katkı sağlar'' diye konuştu. Milletin zaten bu tür görüşmeleri arzu ettiğini ifade eden Çiçek, ''Gündemdeki konular, demeçler yoluyla sizlerin aracılığınızla elbette konuşulabilir ama yüz yüze konuşmaları son derece önemlidir ve sürece katkı sağlar. Ben şahsen olumlu bulurum kendi yönümden ama siyasi partilerimiz ne diyecekse, ona kendileri karar verecek'' ifadesini kullandı. Çiçek, bir başka gazetecinin ''Anamuhalefet Partisinin sizin koordinatör makam olmanız konusunda bir ısrarı var. Sizin değerlendirmeniz ne olur?'' sorusuna, ''Bu konuda zaten bir tereddüt yok'' yanıtını verdi. Cemil Çiçek, şöyle devam etti: ''Siyasi partilerimize şu ana kadar yaptığım iadeyi ziyaretlerimde, zaten Meclis Başkanı'nın başkanlığında anayasa konusunun görüşülmesi ve Uzlaşma Komisyonu kurulması noktasında farklı bir düşüncede olan siyasi parti şuana kadar görmedim ama konuşmanın konusu, bu mektubun konusu sadece bu mudur, hani bir araya gelince insan başka şeyleri de konuşabilir. Onun için bu konuda çok farklı bir değerlendirme ben görmedim. Zaten 1 Ekim tarihi itibariyle de Meclis açılınca, ben siyasi partilerimize Uzlaşma Komisyonu ile ilgili yazı yazacağım'' dedi. ''İnisiyatif sizde yani efendim öyle değil mi?'' sorusunu da Çiçek, ''Meclis gerçekleştirecek. Zaten anayasa konusu Hükümet konusu değil. Bunu daha evvel sayısız defalarca Hükümet sözcüsü iken de açıkladım. Anayasa yapım işi Meclisin işidir. Dolayısıyla biz 1 Ekim'de Meclis açılınca, bunun gereğini yapmaya çalışacağız'' karşılığını verdi.