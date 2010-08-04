Değerimiz bilinmeli

T24-

Asta'yım sana!

Serdar Ortaç, sekiz aydır birlikte olduğu sevgilisi Litvanyalı Asta (23) ile önceki gece Kuruçeşme’deki Secret Passion Restaurant’ta yemek yedi. Çifte, şarkıcı Nil Özalp eşlik etti.Gece yarısı mekandan ayrılan Ortaç, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı. Yaz konserlerinin yoğun tempoda sürdüğünü belirten popçu, “En son Türkmenistan’da konser verdim. Emin olun, burada gördüğüm yoğunluğu orada da yaşadım. Bu çok sevindirici benim için” dedi.Geçen hafta bir gazetede çıkan, “Kıbrıs’ta, kumarda 160 bin TL kaybettiği” yönündeki habere tepki gösteren Ortaç, “Baştan sona yalan. Ne öyle bir para kaybettim, ne kumar oynadım” dedi.Popçu, Tarkan’ın yeni albümüne de övgüler dizdi: “Henüz birkaç şarkısını dinleyebildim ama çok beğendim şarkıları. Piyasada üç-dört kişi kaldık. Değerlerimiz bilinmeli”Serdar Ortaç, sevgilisi Asta için “Demet Akalın’la oturuyoruz, umurunda bile olmuyor. Beni hiç kıskanmıyor. Çünkü kıskanç biri değil. Daha ne isterim ki?” demişti. Ancak bir Türk kızıyla evlenebileceğini açıklayan Ortaç, yabancı uyruklu güzel kızlarla nasıl tanıştığı sorusuna şu cevabı vermişti: “Maalesef gezdiğim sokaklarda karşıma bunlar çıkıyor. Dansçılarımın çoğu yabancı. Her birinin iki kız arkadaşıyla tanışsam, 60 kız eder. İçlerinden birine aşık olursam da bu beni ilgilendirir.”