Değer Deniz cinayetini cep telefonu çözdü

İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde elleri bağlanıp boğularak öldürülmüş olarak bulunan müzisyen Değer Deniz’in (39) ölümüyle ilgili 17 yaşındaki C.M. gözaltına alındı.

Ablasından 2 gündür haber alamayan Orhan Deniz, salı akşamı Değer Deniz’in yaşadığı Sıraselviler Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak’taki evine gitti. 3 katlı apartmanın 1’inci katında yaşayan Değer Deniz’in kapıyı açmaması üzerine Orhan, çilingir çağırdı. İçeri giren Orhan ablasının, elleri bağlanmış şekilde yerde cansız yattığını gördü. Polis yaptığı incelemede Deniz’in ellerinin telefon şarj kablosu ile bağlandığı ve bir çanta kayışı yardımıyla boğulduğunu tespit etti.

Şüpheli 17 yaşındaki C.M.

Evin çevresindeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, 17 yaşındaki C.M.’nin hırsızlık amacıyla Deniz’in evine pencereden girdiğini tespit etti. Polis, dün yaptığı operasyonda C.M.’yi gözaltına aldı. Polis sorgulaması sonucunda, C.M.’nin klarnet takımını aldığı sırada Deniz’in çalan cep telefonuna uyandığını, çıkan arbedede C.M.’nin Deniz’i boğarak öldürdüğü bilgisine ulaştı. C.M.'nin poliste verdiği ifadede, "Olay günü hırsızlık yapmak için eve girdim. Ben içerideyken ev sahibi uyuyordu ,seslere uyandı.

Ben de paniğe kapıldım. Odasına girip boğarak öldürdüm. Evdeki klarnet ve cep telefonunu alıp evden çıkıp gittim. Çaldığım eşyaları daha sonra bir dükkâna sattım" dediği öğrenildi. Cinayet sonrası güvenlik kamerasına yansıyan C.M.nin daha önce uyuşturucu ve hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulduğu öğrenildi. C.M. yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. 2012 yılında ‘Bekle’ adlı bir albüm çıkaran Deniz, bir dönem çok izlenen Bez Bebek dizisinin de jeneriğini yapmış ve şarkısını seslendirmişti.