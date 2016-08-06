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Kültür-Sanat

Degas'ın tablosunun altından başka bir portre çıktı

Araştırmacılar özel bir tarama tekniği ile, Degas'ın ünlü eserinin altında başka bir kadının portresi olduğunu ortaya çıkardı

06 Ağustos 2016 01:27

Araştırmacılar, Melbourne'deki Victoria Ulusal Galerisi'nde sergilenen Edgar Degas'a ait eseri ‘sinktrotron’ adlı yüksek çözünürlüğe sahip X-ışını tekniği ile taradı.

Yaklaşık 33 saat süren tarama işlemi, Degas'ın ünlü eserinin altında başka bir kadının portresi olduğunu ortaya çıkardı.

Altta gizlenen portrenin, ressamın en sevdiği modellerden Emma Dobigny'ye ait olduğu sanılıyor.

CNN Türk'ün haberine göre, Degas'ın 1876-1880 yılları arasında tamamladığı eserin boyası, zamanla dökülmeye başlamış ve altında başka bir portrenin bulunduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Geleneksel X ışını yöntemi ve kızılötesi ışın teknikleri, eserin altındaki gizemin çözülmesine yardımcı olmamıştı.

Sinktrotron tekniği, elektronları hızlandırarak Güneş'ten bir milyon kez daha parlak bir ışık kaynağı ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

Teknik, Degas'ın eserinin altındaki gizlenmiş ayrıntıları bulmakla kalmayıp ressamın portreyi çizerken yaptığı değişiklikleri de gözler önüne serdi. Tarama sırasında Degas'nın portredeki kadının kulaklarını önce elflerinki gibi yukarıya doğru sivrilen bir biçimde çizdiği, sonra sivri kısımları sildiğini ortaya çıkardı.

Keşif, ‘Scientific Reports’ dergisinde yayımlandı.

İzlenimcilik akımının önemli isimlerinden biri sayılan Degas, özellikle balerin ve dansçıları konu alan eserleriyle tanınıyor. Degas'ın 1879'da tamamladığı, provadan sonra dinlenen bir balerini betimleyen ‘Danseuse au repos’ adlı eseri, 1999'da Sotheby's Müzayede Evi'nin düzenlediği açık artırmada 28 milyon dolara alıcı bulmuştu.

 

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