Defterler elektronik ortamda tutulabilecek



Hülya Özmen Karabagli - T24





ANKARA - Ak Parti Grup Başkanvekilleri tarafından hazırlanan ‘Mini Torba Kanun ‘ teklifi yenilenerek TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yenilenen teklife göre, defterler elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabilecek. 2010 yılında yürürlüğe giren Hal Yasası’nın 2011'in Mart ayında yürürlüğe girecek bazı hükümlerinin yürürlük tarihi 1.1.2012 tarihine erteleniyor.





Teklifte yer alan düzenlemeler şöyle:



SİCİL KAYITLARINA YÖNETMELİK: Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Kayıtlarla tescil ve ilan edilmesi gerekli içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla TOBB nezdinde oluşturulacak. Ticaret sicili kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için toplanması ve işlenmesi gerekli olan kişisel veriler, kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirler alınarak korunacak.



DEFTERLER ELEKTRONİK ORTAMDA:Türk Ticaret Kanunu’nun 66.maddesinde yapılacak değişiklikle defterler elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabilecek. Elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ile Maliye Bakanlığı’nca çıkarılacak tebliğle belirlenecek. Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekilde bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlü olacak.



A.Ş'DE KAMU PAYLARINA GÜVENCE: Aynı Kanunun 401. maddesine eklenen fıkrayla, pay sahipleri arasında devlet, il özel idaresi, belediye, diğer kamu tüzel kişileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşları bulunan anonim şirketlerde ve iştiraklerde, kamu tüzel kişileri lehine tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere diğer pay sahiplerinden biri veya birkaçı lehine herhangi bir imtiyaz tesis edilemeyecek.

KÖTÜYE KULLANIMA ÖNLEM: Düzenlemenin gerekçesinde, "Düşük pay sahibi olan diğer bazı hissedarlar lehine şirket esas sözleşmesinde tesis edilebilen çeşitli imtiyazlarla şirket yönetiminde hakimiyet sağlanmakta ve bu şekilde diğer pay sahipleri şirket yönetim ve karar sürecinden kısmen veya tamamen uzaklaştırılabilmektedir. Bu düzenleme ile bu tür şirketlerde büyük pay sahibi olan özellikle kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluşların kaynaklarının kötüye kullanımının önlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Avrupa ülkelerinde imtiyazlı payların hem konusu hem de sağladığı ayrıcalıkların sınırlandırılması eğilimi ile Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin bu konuya ilişkin kararlarına uyum sağlanmaktadır" dendi.



POLİÇE, ÇEK, MAKBUZ SENEDİNDE ‘E İMZA’ OLMAYACAK: Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenlik elektronik imzayla düzenlenemeyecek. Bu senetlere ilişkin kabul, val ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imzayla yapılamayacak. Ticaret şirketleriyle gerçek ve tüzel kişiler diğer tacirlere ilişkin olarak bu kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imzayla yapılabilecek. Şirket adına imza yetkisine haiz kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen güvenlik elektronik imza atabilecek.



HAL YASASININ YÜRÜRLÜĞÜNE ERTELEME: Mart 2010’da yürürlüğe giren Hal Yasası’nın 2011'in Mart ayında yürürlüğe girecek bazı hükümlerinin yürürlük tarihi 1.1.2012 tarihine ertelendi



ÜNİVERSİTE TAŞINMAZLARI ÇIKARILDI: İlk teklifte üniversite yönetimlerinin teklifi üzerine, Hazine adına kayıtlı olup üniversitelere tahsis edilen taşınmazlardan ihtiyaç bulunmayan veya tahsis amacında kullanılmayan taşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından kiralanabilmesi ve 49 yıllığına sınırlı ayni haklarla devredilebilmesi hükmü yer alıyordu. CHP’liler, "Başkent Üniversitesine yapılan araziler, ODTÜ ve Hacettepe'nin geniş arazileri amacına uygun kullanılmıyor denilerek ellerinden alınabilecek" iddiasında bulundu. Akşam saatlerinde yenilenen teklifte, ilk teklifteki tüm düzenlemeler yer alırken, sadece üniversitelerin taşınmazlarına ilişkin CHP’lilerin iddialarını içeren madde çıkarıldı.



Ancak, ilk teklif Ak Parti grup yönetimi tarafından TBMM Başkanlığı'ndan geri çekilmediği için üniversitelere ilişkin düzenlemenin durumu komisyon görüşmelerinde belli olacak.



