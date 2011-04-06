T24 - Hatay'ın Hassa İlçesi'nde güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen 7 PKK'lıdan Zeki Durdu, memleketi Malatya’da toprağa verildi. BDP İstan Milletvekili Sebahat Tuncel’in de katıldığı cenaze töreni sırasında terör örgütü propagandası yapan gruba, Durdu'nun kızkardeşi Elif Durdu ile bazı yakınları tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı.



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Hassa kırsalında güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada öldürülen teröristlerden 29 yaşındaki Zeki Durdu’nun yakınları, Adana'dan teslim aldıkları cenazeyi Malatya'ya getirdi. Üzerinde Mezopotomya Cenaze Nakil Aracı yazılı aracının önü kent girişinde yüzleri puşilerle kapalı ve ellerinde Abdullah Öcalan posterleri olan bir grup tarafından durduruldu. Burada atılan sloganlardan sonra cenaze, konvoy eşliğinde Malatya Şehir Mezarlığı’na getirildi. Yaklaşık 500 kişin katıldığı cenaze töreninde polis de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cenazeye Malatyalı olan BDP İstanbul milletvekili Sebahat Tuncel’de TBMM 021 plakalı araçla geldi.







Aileden örgüt propagandasına tepki

Mezarlıkta cenaze namazı öncesinde bazı aile bireyleri ile cenazeye katılan terör örgütü yandaşı grup arasında gerginlik yaşandı. Terörist Durdu'nun kız kardeşleri, yüzleri puşi ile kapalı olarak örgüt lehine slogan atan gruba tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlikte kız kardeş Elif Durdu, “Defolun istemiyorum sizi. Kimse gelmesin. Tabutla getirmişler” diyerek yüzünü puşi ile kapatmış bir kişiye saldırmak istedi. Diğer aile bireylerinin de araya girmesiyle gerginlik önlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Zeki Durdu’nun cenazesi toprağa verildi. Definden sonra mezar başında toplanan kalabalık zafer işareti yaparak Kürtçe ağıtlar yaktı. Cenazenin toprağa verilmesinden sonra mezar başında basın mensuplarına açıklama yapan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, "Türkiye’de Kürt sorunun çözümü konusunda bu kadar çok uğraş verilirken, artık bu sorunun barış ve demokrasi içinde çözülmesi gerekirken ne yazık ki her gün operasyonlar oluyor ve her gün gençler yaşamını yitiriyor. Artık bunlar son olsun diyoruz ne gerilla ne asker yaşamını yitirmesin bunun içinde başta biz olmak üzere bütün siyasilere görev düşüyor. Çözüm için ölüm olmamalıdır, kan olmamalıdır bu konuda özellikle hükümetin sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyoruz" dedi. Mezarlıkta bulunan grup daha sonra sloganlar atarak taziye çadırının bulunduğu Paşaköşkü mahallesine gitti.