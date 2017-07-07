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Spor

Defoe, kanser hastası 'küçük arkadaşı ve hayranı' için endişeli

"Hiç baba olmadım, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum"

07 Temmuz 2017 15:23

İngiltere Premier Lig’de Bournemouth forması giyen Jermain Defoe, kanser hastası ‘küçük hayran ve arkadaşı’nın durumu hakkında endişeli… Defoe’nin 6 yaşındaki hayranı ve arkadaşı Bradley Lowery, çocuk ve gençlerde rastlanan ‘nöroblastom’ kaynaklı kanser hastalığıyla mücadele ediyor. 

Defoe'nin Sunderland forması giydiği geçen sezon maç öncesi seremoniye maskot olarak çıkan Bradley ile arasında duygusal bir bağ oluştu. Her çocuk bir oyuncunun elini tutarken Bradley, idolü olan Defoe'yu seçti. Defoe, Bournemouth'a transfer olduktan sonra da küçük çocuğun annesine mesaj atarak durumunu sormaya devam etti. Doktorların Bradley’nin durumunun kötüye gittiğini belirtmesi üzerine ailesi, “Sona yaklaştık…” derken, Defoe’nin açıklaması şöyle oldu:

"Onun acı çektiğini görmeye dayanamıyorum. Kendimi en kötüye hazırlıyorum. Hiç baba olmadım, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum."

Bradley'nin hayatı, henüz 18 aylıkken kendisine koyulan 'nöroblastom' teşhisiyle değişti. Bu hastalıkla mücadele eden küçük Bradley, başarıyla üstesinden gelmeyi bildi. Ancak hastalığı, 2016 temmuzunda kanser olarak nüksetti. Doktorlar tarafından, 1 yıldır bu kanserle mücadele eden küçük Bradley'nin durumunun her geçen gün kötüye gittiği belirtildi...

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