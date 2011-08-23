Defne’nin eşi tekrar evlenecek

T24 - Yedi ay önce yaşamını yitiren Defne Joy Foster’ın görüntü yönetmeni eşi İlker Yasin Solmaz, yeniden evlenmeyi düşünüyor.



1,5 yaşındaki oğlu Can Kılıç’a dört elle sarılan Solmaz, eşinin ölümünün ardından oğlu için ailesinin oturduğu semte taşındı. Solmaz, bu arada yeni bir ilişkiye de başladı ve arkasından evliliği de gündemine aldı.



Milliyet'te yer alan habere göre; Solmaz'ın çevresine “Oğlum çok küçük, onun daha fazla anne sevgisinden uzak büyümesini istemiyorum. Yeniden evlenebilirim” dediği öğrenildi. Foster’ın annesi Hatice Foster damadının evlenmeyi düşündüğünü öğrenince üzüldü ve “Kızımın daha toprağı soğumadı, çok erken değil mi?” diyerek yakınlarına dert yandı.



