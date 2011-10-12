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Defne’nin ailesi AİHM'e gidecek

Defne Joy Foster’ın annesi Hatice Foster ve eşi İlker Yasin Solmaz, sunucunun ölümünde Kerem Altan’ın ihmalinin bulunduğunu öne sürerek Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı

12 Ekim 2011 03:00


T24 - Defne Joy Foster’ın annesi Hatice Foster ve eşi İlker Yasin Solmaz, sunucunun ölümünde Kerem Altan’ın ihmalinin bulunduğunu öne sürerek Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı, Adli Tıp Kurumu’nun raporu doğrultusunda Kerem Altan’ın Foster’ın ölümünde ihmali bulunduğuna dair delil bulunmadığını belirterek ‘takipsizlik’ kararı verdi ve dosyayı kapattı.


Ardından Foster’ın eşi İlker Yasin Solmaz ve annesi Hatice Foster, bu karara avukatları Ersan Taştekin aracılığıyla itiraz etti.


Milliyet'in haberine göre; Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi dün kararını açıkladı ve itiraz nedeniyle kapanan dosyaya itirazı da reddetti. Hatice Foster’ın avukatı Ersan Taştekin, “AİHM’e gitmekten başka seçeneğimiz kalmadı” dedi.


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