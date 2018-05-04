Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması

Cem Yılmaz'la birliktelik yaşadıkları iddia edilen Defne Samyeli açıklama yayınladı. Samyeli, "Kimseden onay veya izin almak gibi bir mecburiyetim olmadığını hatırlatmak isterim" dedi.

Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Defne Samyeli ortaya atılan çeşitli iddiaların ardından sosyal medyadan açıklama yayınladı.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, 46 yaşındaki Samyeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Çocuk yaşta seçtiğim meslek dolayısıyla yıllardır göz önündeyim, magazin basınının merak ve ilgisini elbette anlıyorum.

- Ne var ki, yetişkin ve bekar bir kadın olarak hangi arkadaşımla ne şartlarda görüşüp, ne yaşadığım konusunda hiç kimseye bir açıklama yapmak, kimseden onay veya izin almak gibi bir mecburiyetim olmadığını hatırlatmak isterim.

- İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı tenzih ederek, hepsini aramızdaki saygılı mesafeyi her zaman yaptığımız gibi sevgi ve empatiyle korumaya davet ediyorum. Hayali morluklar üzerinden senaryo üretenleri ise bir kadın ve anne olarak vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.

Ne olmuştu?

Cem Yılmaz (45) ile oyuncu-şarkıcı Defne Samyeli’nin bir süredir aşk yaşadıkları konuşuluyordu. Birbirlerini Instagram’dan takibe almaları dedikoduları güçlendirmişti. Samyeli Cem Yılmaz’ı, Levent’teki villasında ziyaret etti. Çifte daha sonra Ozan Güven ile sevgilisi katıldı. Eve gece yarısına doğru yemek siparişi de geldi. Yılmaz yemeğin ardından Ozan Güven ve sevgilisini yolcu etti.