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Defne Samyeli'den 'Ali Sunal' açıklaması

Samyeli ile Sunal'ın aşk yaşadıkları iddia edilmişti

29 Eylül 2017 19:03

Ünlü sunucu Defne Samyeli, Ali Sunal ile aşk yaşadıklarına dair yapılan haberler üzerine, "Aynı dernekte çalışıyoruz, aşk yok" açıklamasında bulundu.

Defne Samyeli'nin Ali Sunal ile aşk yaşadığı haberleri magazin kulislerinde büyük bir yankı uyandırdı. Bu haberlerin ardından ünlü sunucu, Sözcü'den Ünal Demirkaya’ya açıklamalarda bulundu. Ali Sunal ile yakın arkadaş olduklarını ve Sunal’un doğum günü partisinden bir fotoğraf paylaştığını, bunun üzerine tamamen asılsız ve hayal ürünü iddiaların ortaya çıktığını söyleyen Samyeli, çıkan haberlere tepki gösterdi.

Dernekte beraber çalışıyoruz

Defne Samyeli, "Ali Sunal ile arkadaşlığımız eskiye dayanıyor. Ali ile birlikte ÇABA derneğinde beraber sırt sırta çalışıyoruz. Arkadaşlık dışında Ali Sunal ile aramızda hiç bir şey olması söz konusu değildir. Hakkımda çıkan bu haberlere gülüp geçiyorum’" dedi.

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