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Defne Samyeli uzlaşmazsa Mustafa Sandal'a dava açılacak

07 Temmuz 2020 16:58

'Beni Ağlatma' isimli kitabında ilişki yaşadığını iddia ettiği sunucu Defne Samyeli tarafından savcılığa şikayet edilen şarkıcı Mustafa Sandal hakkında uzlaşma olmazsa dava açılacak.

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