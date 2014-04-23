TÜİK'in anket cezası kestiği Defne Samyeli AYM'ye başvurdu

TÜİK’in hane anketine katılmadığı için 600 TL ceza ödeyen Defne Samyeli davasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Samyeli, 2013 yılı Tüketici Fiyatları Endeksi’ni belirlemek için ailelerin aylık giderlerini de yakın takibe alan ve bu kapsamda ünlü sunucu Defne Samyeli’nin de kapısını çalan TÜİK görevlilerinin sorularına ilişkin, "Araştırmada ne yersiniz, ne içersiniz, misafiriniz eve ne getirir, hepsinin tek tek kayda alınması, evinize gelenlerin bilinmesi özel hayatın gizliliğine aykırı. Evimde pedime kadar her şeyi sordular" dedi.

Bunun üzerine TUİK yetkilileri Samyeli’ye kurumlarına yardımcı olmadığı gerekçesiyle 920 TL para cezası kesti. Cezayı erken ödeme yaptığı içinde kendisine 320 TL indirim yapılan ünlü sunucu, avukatı aracılığıyla cezanın iptal edilmesi için Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak savcılık takipsizlik kararı aldı. Samyeli’de son çareyi Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmakta buldu, cezanın iptal edilmesini talep etti.

‘Pedime kadar her şeyi sordular’

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre Samyeli, şunları anlattı: “Araştırmada ne yersiniz, ne içersiniz, misafiriniz eve ne getirir, hepsinin tek tek kayda alınması, evinize gelenlerin bilinmesi özel hayatın gizliliğine aykırı. Evimde pedime kadar her şeyi sordular. Bu nedenle görevlilere yardımcı olmadım. Özellikle benim evimin seçilmesini de anlayamadım. Ayrıca TÜİK’in resmi internet sitesinde, ‘Sayımlarda geçerli mazereti olmadan verilen görevleri yapmaktan kaçınanlara 500 TL idarî para cezası uygulanır’ yazıyor. Birincisi ben mazeretimi kendilerine ilettim. İkinci olarak bana 920 TL ceza kesildi. Kesilen ceza neden fazla? ” dedi.