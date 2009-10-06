Defne Samyeli, Talu'dan boşanacak mı?

Seyrantepe'de kurulacak Galatasaray spor kompleksinin ihalesini aldıktan sonra hayatı altüst olan Eren Talu'nun evliliği de sallantıda.



Kompleksin inşaatını bitiremeyince sözleşmesi feshedilen Talu'nun yaşadığı sıkıntılı sürecin son halkası, ünlü mimarın meçhul bir güzelle görüntülenmesi oldu. Basına yansıyan bu kareler, Eren Talu-Defne Samyeli cephesinde atlatılması çok güç bir kriz yarattı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Seyrantepe'deki spor kompleksi yüzünden girdiği stres Eren Talu'nun hayatını değiştirdi. Ünlü mimar hakkında ilk iddia, kompleksi vaat ettiği tarihte teslim edemeyeceğini anladıktan sonra alkole sarıldığı yönündeydi. Talu'nun, içine düştüğü çıkmazı unutmak için alkolden medet umduğu, bu yüzden de 14 yıllık eşi Defne Samyeli ile arasının hızla açıldığı konuşuluyordu. Ancak taraflar bu konu hakkında konuşmaya yanaşmadı.



Çok geçmeden o cepheden yeni bir iddia geldi. Talu'nun sözleşmesinin feshinden sonra çiftin ciddi bir nakit sıkıntısı yaşamaya başladığı, hatta bu nedenle Defne Samyeli'nin mücevherlerini bile sattığı duyuldu. Eski spiker, Güneş Gazetesi'ndeki köşesinde bu dönemi 'alacakaranlık kuşağı' olarak nitelendirip şu satırları kaleme aldı: "Son bir buçuk yılda insanoğlunun istediği zaman ne kadar karanlık olabileceğine şahit olduk. Bazı dost bildiklerimizin bizim zor durumda olmamızdan çıkardıkları keyfi gözlemledik. Defalarca her şeyimizi kaybetme noktasına geldik."

Aradan birkaç ay geçmeden de Eren Talu-Defne Samyeli çiftinin boşanma kararı aldığı konuşulmaya başlandı. Söylenenlere göre Talu evi terk etmişti. Ancak bu iddia yanıtsız kalmadı. Ve beklenen yanıt yine Samyeli'nden geldi: “Böyle bir şey yok. Eren evimizde, hiçbir yere gitmedi. Haciz geleceği korkusuyla Eren’in evi terk etmesi söz konusu değil. Zaten aylardır her gün evimize haciz geliyor. Böyle bir korkumuz yok.”



Ama dalgalanan sular durulmak bilmedi. Ve Eren Talu hiç ummadığı bir anda, hiç ummadığı bir yerde bir gazeteci ile karşı karşıya geldi. Ünlü mimar, geçtiğimiz gece Beyoğlu’ndaki Heaven adlı gece kulübüne kumral bir güzelle geldi. O sırada tesadüfen içeride bulunan bir gazeteci, ikiliyi dudak dudağa gördü. Görüntülendiklerini anladıklarında ise çok geçti.

Talu bu kaçamağın basına yansımasını engellemek için gazeteyi aradı, haberin çıkmasını engellemeye çalıştı ama çabaları sonuç vermedi. Ve bu kareler, ciddi bir dar boğazdan geçmekte olan Defne Samyeli-Eren Talu evliliğinin sonunu hazırladı.

Samyeli de Talu da gazetecilerden kaçmak için telefonlarını kapadı. Samyeli'ne yazarı olduğu Güneş gazetesinin çalışanlarının dahi ulaşamadığı öğrenildi.



Olay günü Kanyon'daydı



Eren Talu'nun meçhul bir güzelle objektiflere takıldığı gün, Defne Samyeli Kanyon'da görüntülenmişti. Kızı Deren ile beraber mağazaları gezen eski spiker, yaşanacak krizden bihaber gönlünce bir gün geçirmişti.



