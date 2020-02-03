Defne Samyeli'nin dava açtığı Mustafa Sandal: Pişman değilim

Şarkıcı Mustafa Sandal, "Beni Ağlatma" kitabına ilişkin herhangi bir pişmanlığının olmadığını belirtti. Defne Samyeli'nin dava açtığı Sandal, "Kendi hikâyemi yazarken 15 sayfalık özel hayatımla ilgili yazım var. Oralara dokunmasam, tuhaf olurdu zaten" diye konuştu.

Sandal, Defne Samyeli ile yaşadığı polemik hakkındaki sorulara, “Kendi hikâyemi yazarken 15 sayfalık özel hayatımla ilgili yazım var. Oralara dokunmasam, tuhaf olurdu zaten. Onları yazmasam sorardınız neden yok diye. Ben o konuyla alakalı açıklamamı yaptım. Ben oradaki üç satıra takılıp kalmak istemiyorum” yanıtını verdi.

Sandal, “Pişmanlığım yok. Bu kitapla alakalı hiçbir satırdan pişman değilim. Okuyunca göreceksiniz sürekli iltifat var. Benim hitap şeklim budur. Asla nezakette kusur etmem. Tarzım budur ve bunun dışına çıkmamaya hep dikkat ederim.” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın özel hayatına ilişkin detaylara yer verdiği kitabında Defne Samyeli ile ilgili açıklamaları ikili arasında tartışmaya neden oldu. Sandal, kitapta kendisiyle ilgili bazı ifadeleri, "Tamamen gerçek dışı bir iddia" diyerek yalanlayan Samyeli'ye yanıt verdi. Sandal, "26 yıl önce annemin yanında benimle görüşmekten çekinmediği için şimdi bu konuların görüşülmesinden çekineceğini tahmin edemedim. Kitapta kendisini asla rencide etmeden yer verdim" dedi. Defne Samyeli’nin dava açacağını duyurmasının ardından Mustafa Sandal, kitabın ikinci baskısında tartışma yaratan bölümün çıkarılacağını açıkladı.