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Yaşam

Defne Samyeli Koronavirüs'e yakalandı

Samyeli, son günlerde kendisiyle temas halinde olan kişilere test yaptırmalarını söyledi

Samyeli, Covid-19'a yakalandığını Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla duyurdu

02 Eylül 2021 17:12

Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

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