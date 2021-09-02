Defne Samyeli Koronavirüs'e yakalandı

Yaptırdığı PCR testi pozitif çıkan Defne Samyeli, sosyal medya hesabından sağlık durumunu açıkladı ve temasta bulunduğu kişileri uyardı.

Instagram hesabından açıklama yapan Samyeli, "Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok. Bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum. 4 Eylül 2021'de Moda Deniz Kulübü'nde vereceğim konseri ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.