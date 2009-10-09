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Defne Samyeli evine geri döndü

14 yıllık mimar eşi Eren Talu ’nun ihaneti üzerine boşanma davası açarak evi terkeden haber spikeri Defne Samyeli evine geri döndü

09 Ekim 2009 03:00

14 yıllık mimar eşi Eren Talu ’nun ihaneti üzerine boşanma davası açarak evi terkeden haber spikeri Defne Samyeli evine geri döndü.
 
Haber spikeri Defne Samyeli 14 yıllık eşi mimar Eren Talu ’nun ihaneti üzerine boşanma davası açarak evi terk etmişti. Talu’nun kumral bir genç kızla Beyoğlu’nda yaptığı kaçamağı affetmeyen ünlü spiker, ’aile koruma davası’ açarak eşi Talu hakkında da 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Olaydan 5 gün sonra Samyeli, Bebek’teki evine geri döndü. Talu’ya eşyalarını toplaması için süre veren ünlü spiker dün bütün gününü evde geçirdi. Mimar Eren Talu ise kızı Deren ile birlikte önceki gün İstinye Park’taydı.
 
Tüm gün kızıyla ilgilenen Talu’nun Deren ile konuşup boşanma durumunu izah ettiği öğrenildi. Moralsiz olduğu gözlenen Talu ayrılıkla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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