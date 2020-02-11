T24 LogoT24 Logo
Magazin

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği hakkında ilk kez konuştu

"Haklıymışsınız, mazur görün"

11 Şubat 2020 23:46

Eski sunucu, oyuncu, şarkıcı Defne Samyeli, komedyen Cem Yılmaz'ın oyuncu Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliği hakkında "Haklıymışsınız, ben görememişim" dedi. 

Serenay Sarıkaya'nın, Cem Yılmaz'la Atina'da görüntülenmesinin ardından sorulan sorulara "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diye açıklama yapmasının ardından Samyeli'den de açıklama geldi.

Ekim ayında ikilinin Serenay Sarıkaya nedeniyle ayrıldığı iddialarına o dönem sert tepki gösteren Samyeli gazetecilere, ekim ayında bir haber çıkmıştı. Ben de o haberi yazanlarla ilgili çok sert bir açıklama yapmıştım. Haklıymışsınız, yeni öğrendim. Demek ki, haberi işini iyi yapan magazinciler yazmış. Beni mazur görün” dedi.

Samyeli, "Aldatıldığınızı mı düşünüyorsunuz" sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Benim açıklamam yok. Benim sadece söylediklerim var. Sadece size ilişkin yaptığım bir açıklamam var. Ben onunla ilgili bir netlik kazandırmak istedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz."

 

ETİKETLER

serenay sarıkayadefne samyelicem yılmazatinacem yılmaz ve serenay sarıkaya birlikte midefne samyeli ve cem yılmaz neden ayrıldımagazin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24