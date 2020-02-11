Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği hakkında ilk kez konuştu

Eski sunucu, oyuncu, şarkıcı Defne Samyeli, komedyen Cem Yılmaz'ın oyuncu Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliği hakkında "Haklıymışsınız, ben görememişim" dedi.

Serenay Sarıkaya'nın, Cem Yılmaz'la Atina'da görüntülenmesinin ardından sorulan sorulara "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diye açıklama yapmasının ardından Samyeli'den de açıklama geldi.

Ekim ayında ikilinin Serenay Sarıkaya nedeniyle ayrıldığı iddialarına o dönem sert tepki gösteren Samyeli gazetecilere, ekim ayında bir haber çıkmıştı. Ben de o haberi yazanlarla ilgili çok sert bir açıklama yapmıştım. Haklıymışsınız, yeni öğrendim. Demek ki, haberi işini iyi yapan magazinciler yazmış. Beni mazur görün” dedi.

Samyeli, "Aldatıldığınızı mı düşünüyorsunuz" sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Benim açıklamam yok. Benim sadece söylediklerim var. Sadece size ilişkin yaptığım bir açıklamam var. Ben onunla ilgili bir netlik kazandırmak istedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz."