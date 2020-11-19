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Defne Samyeli: Anne olmak benim tercihim değildi

"Beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı"

19 Kasım 2020 16:25

Şu sıralar 'Sol Yanım' dizisinde rol alan oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Samyeli, "Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı" dedi.

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