Defne Samyeli ajan rolüyle Kurtlar Vadisi'nde

Uzun dönem haber sunuculuğu yapan Defne Samyeli, Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Kurtlar Vadisi Pusu”nun oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Daha önce de bir dizide kısa süreli rol alan Samyeli, dizinin yeni sezonunda inatçı ve mücadeleci bir karaktere sahip olan ajan Zeynep’i canlandıracak.

Hürriyet'in haberine göre Samyeli, “Kurtlar Vadisi Pusu popülaritesi, etkisi ve istikrarıyla sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok ülkesinde fenomen olmuş bir marka. Kurtlar Vadisi Pusu ekibini dizi ilk doğduğu gün tanımıştım. Dolayısıyla ilk günden yükselişine tanıklık ettiğim için ayrıca duygusal bağımın olduğu bir proje. Necati Şaşmaz’ın bana canlandırmam için önerdiği karakteri duyunca hiç düşünmeden ‘evet’ dedim. Zeynep, yıllardır oynamayı istediğim, çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir karakter. Duygum, bilgim, birikimim ve emeğimle Kurtlar Vadisi Pusu’ya en verimli şekilde katkıda bulunmak için heyecanlıyım” diye konuştu.

Yapımcılığını Pana Film’in üstlendiği, başrolünde Necati Şaşmaz’ın olduğu dizinin yeni bölümleri eylül ayından itibaren Kanal D’de yayınlanacak.