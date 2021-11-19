Defne Samyeli: Abuk subuk insanlarla adımı andılar, bu ülkeye küstüm

Bir dönem siyasete girmeyi düşündüğünü söyleyen Defne Samyeli, "Ülkeme dair çok büyük ülkülerim vardı. Ama artık sadece kapalı ortamlarda fikrimi söylüyorum. Abuk subuk insanlarla adımı andılar. Ben bu ülkeye küstüm" dedi.

Fatih Altaylı ile Bire Bir programına katılan Samyeli, Camdaki Kız dizisinde kendisine teklif edilen ve kabul etmediği Canan karakteri ile ilgili olarak, "Ben artık önemli bir parçası olmadığım dizilerde oynamama kararı aldım. Diziyi izlerken kendimi sahnemi bir saat beklemek istemiyorum. İlk iki rolden biri olmazsa oynamayacağım " diye konuştu.

"Kızlarım feminist oldu"

" Kızlarım feminist oldu. Biraz da jenerasyon gereği herhalde hiç evlenmeyeceklerini söylüyorlar" dedi. Kendisinin de evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen Samyeli "Bir daha evlenmeyeceğim" ifadesini kullandı.