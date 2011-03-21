‘Defne KOAH’tan ölmüş olamaz’

T24 - Adli Tıp Kurumu, Defne Joy Foster'ın ölüm nedenini KOAH, yani Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olarak açıkladı. KOAH’ın ani ölüm nedeni olmadığını belirten göğüs hastalıkları uzmanları, raporu çelişkili buldu. Uzmanlara göre, iki hafta önce dans eden biri KOAH’tan ölmez.







Gazeteci Kerem Altan'ın evinde hayatını kaybeden astım hastası Defne Joy Foster'ın ölümü şüpheli bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu, Foster’ın ölüm nedenini KOAH olarak rapor etti. Rapora göre, Foster'ın nefes borusuna kaçan kusmuk ölümüne neden oldu.

ntvmsnbc.com'dan Tülay Karabağ'ın görüştüğü Göğüs hastalıkları uzmanları ise Adli Tıp Kurumu raporunda çelişki olduğu görüşünde. Uzmanlar, uzun süren ve tıkayıcı bir akciğer hastalığı olan KOAH’ın ani ölüme neden olamayacağını söylüyor.

Bir dönem Defne Joy’un doktoru da olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, raporu neden çelişkili bulduğunu şöyle anlattı:



"KOAH ani ölüme neden olmaz"

“Bence Defne Joy’un ölüm nedeni hala çok açık değil. Çünkü astım farklı hastalıktır, KOAH farklı bir hastalık. Yaklaşık 8 yıl önce Defne Joy’u, birkaç kez muayene etmiş, ilaçlarını yazmıştım. Defne o zamanlar çok disiplinli bir hasta değildi, ilaçlarını düzgün kullanmıyordu. Bizler çok iyi biliyoruz ki Defne Joy, birkaç hafta, hatta birkaç gün öncesine kadar çok hızlı şekilde dans ediyordu, o nedenle KOAH’tan ölmesi mümkün değil, yani böyle bir şey söz konusu olamaz.”

KOAH’ta ölüme götüren süreci “Hastanızı üç dört sene takip edersiniz, kişi sigarayı bırakmamıştır, hastalık çok ilerlemiştir. Bundan sonra hastaneye yatmalar, gittikçe daha fazla tıkanmalar, kortizonlar, ilaçlar derken hasta kaybedilebilir” sözleriyle özetleyen Prof. Tutluoğlu, “Ama hasta ‘pat’ diye ölmez. Yani Defne Joy gibi iki hafta önce dans eden birinin birden bire KOAH’tan ölmesi mümkün değil. Bu tıpla da bilimle de bağdaşmıyor, burada büyük bir çelişki var” ifadesini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü’nden Prof. Dr. Firuz Çelikoğlu da Defne Joy Foster’ın ölüm nedeninin KOAH olamayacağını söyledi. Prof. Çelikoğlu, “Çünkü KOAH kronik bir hastalıktır, kalp ve solunum yetmezliğine yol açtığı için ölüme neden olur. Ama akut bir ölüm nedeni değildir” dedi.



"Rapordda bir kelime hatası yapılmış olabilir"

Adli Tıp raporunda, 'Foster'ın nefes borusuna kaçan kusmuk ölümüne neden oldu’ ifadesi yer aldı. Prof. Çelikoğlu da “KOAH'ta organlarda gelişen yetmezlik sonucu hasta kısıtlanır, en azından yürüyemez, hareket edemez hale gelir. Sonra yatağa bağlanır ve ölüm o zaman gerçekleşebilir. Bu durumda Defne Joy Foster’ın ölüm nedeni olarak KOAH’ın gösterilmesi ilginç. Burada bir kelime hatası olabilir. Gelişen bir astım atağında, kusmuk hastanın boğazına kaçarak ölüme yol açabilir ama KOAH ani ölüm nedeni olarak gösterilemez” diye konuştu.



KOAH nasıl bir hastalıktır?



KOAH, Kronik Ostriktif Akciğer hastalığı, yani müzmin ve tıkayıcı akciğer hastalığı demek. KOAH, konik bronşit ve amfizeme bağlı olarak gelişen, geri dönüşümsüz ve ilerleyici olan, hava akımı kısıtlanması ile karakterize bir hastalık. Yüzde 90 oranında sigara ile bağlantılı. Daha çok 45 yaşından sonra başlıyor, kişi sigara içtiği sürece ilerlemesine engel olunamıyor. Hastalık, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, hastaneye yatmalar ve gittikçe ilerleyen bir süreçle ölüme neden oluyor.



KOAH ile astım arasındaki farklar

Prof. Bülent Tutluoğlu, astım ile KOAH arasındaki farkları şöyle anlatıyor: “Astımda da KOAH’ta da hava yollarında kronik bir iltihap vardır. Ama iltihap yapan hücreler, iltihabın geliştiği zemin ve kişilerin bünyesi farklıdır. Birisinde alerji ağırlıklı ve çocukluktan gelen, gençlik döneminde devam eden bir iltihap var. KOAH’ta ise yüzde 90 oranında sigaranın yaratmış olduğu hava yollarında yine müzmin bir iltihap var. Her ikisinde de belirtiler birbirine benzer. Öksürük, nefes darlığı olur ama KOAH’taki nefes darlığı gittikçe artan tarzdadır. En önemli özelliği ise nefes darlığının eforla artmasıdır. Yani kişi önce üç dört kat merdiven çıkarken nefes darlığı olur, üç dört yıl sonra, bir iki kat merdiven çıkarken nefes darlığı olur, daha sonra düz yolda yürürken, ondan sonraki aşamada ise evin içinde bir odadan bir odaya geçerken nefes darlığı yaşar. Astım ise ataklar halinde gelir. Genelde gece uykudan uyandırır, ara dönemde çok fazla şikayet olmaz, sonra tekrar atak gelişir.



Aktif ve pasif sigara içicileri risk altında

KOAH genetik yatkınlığı da olan bir hastalık. Ama yüzde doksan nedeni sigara. Pasif sigara içicilerinde, mesleki olarak kimyasal dumanlara maruz kalanlarda, kömür ocağında çalışanlarda veya doğuştan enzim eksikliği olan kişilerde görülür.

Korunmak için sigaradan uzak durmak, genetik risk varsa doktor kontrolünde olmak gerekiyor. Ağır seyreden KOAH, üç dört yılda ölümle sonuçlanabilir ama kontrol altında tutulan ve KOAH’ta, hasta sigarayı bırakırsa yaşam süresinde bir kısalma meydana gelmiyor."



